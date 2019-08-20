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В РФ самого молодого «вора в законе» отправили в СИЗО
В российском городе Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении 35-летнего «вора в законе» Давида Джангидзе, известного в криминальных кругах как Дато Краснодарский. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на источник в правоохранительных кругах.
Сообщается, что Джангидзе инкриминируют статью 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии») — она предусматривает до 15 лет лишения свободы и штраф до пяти миллионов рублей. Подозреваемый 19 августа был арестован по решению суда, в ближайшее время ему предъявят обвинение.
В региональном управлении Следственного комитета России (СКР) изданию подтвердили факт возбуждения уголовного дела против одного из местных «воров в законе», но фамилию арестованного назвать отказались.
«По данным следствия, с июня 2013 года 35-летний житель Краснодара в преступной среде занимал высшее положение в преступной иерархии. Лица, имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его указаниям и распоряжениям. Сам арестованный придерживался криминальной идеологии», — рассказала официальный представитель управления Элла Тюкова.
По ее словам, подозреваемый распространял и сохранял преступные традиции и обычаи данной среды. В преступной среде «вор в законе» обладал безоговорочным авторитетом и из корыстных побуждений распространял свое влияние на территории Краснодарского края.
Издание сообщает, что Давид Джангидзе, по оперативным данным, с 2009 года был смотрящим за Краснодарским краем, он коронован в 2013 году в Риме на сходке группы «грузинских» воров в законе. Вместе с ним статус получили еще пять смотрящих за регионами России, в том числе Бондо Стуруа (Бондо Казахстанский), Георгий Торадзе (Гога Кутаисский), Раджен Шулая (Ражден Питерский), Илия Гаглоев (Ило Калининградский) и Артем Саргсян (Артем Саратовский). Джангидзе стал самым молодым из воров — в том году ему исполнилось 29 лет.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», ряд СМИ распространили заявление о смерти влиятельного «вора в законе» Алексея Петрова, также известного как Петрик или Леня Хитрый. На самом деле он оказался жив: в Запорожье погиб его полный тезка, также представитель криминального мира.
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