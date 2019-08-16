Украина

Пенсии пересчитают не всем: что делать тем, кому «не повезет»

В Украине в ближайшее время массово пересчитают пенсии в связи с недавними изменениями в законодательстве. Об этом пишут «Деньги».

При этом в Пенсионном фонде Украины обещают провести все перерасчеты в автоматическом режиме. Если же пенсионер полагает, что его пенсию рассчитали неправильно, он может обратится в отделение фонда с просьбой об индивидуальном перерасчете.

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Индивидуальные перерасчеты пенсий могут осуществляться по обращениям тех пенсионеров, кто после назначения пенсии продолжали работать и получили страховой стаж или тех, кто предоставит документы о трудоустройстве/увольнении с работы. Кроме того, перерасчету подлежат пенсии пенсионеров, которые предоставят новые документы о стаже или заработке, не учтенных при начислении пенсии.

Также основанием для перерасчета может быть документы о праве на установление надбавок, повышений, доплат и тому подобное.

Если застрахованное лицо после назначения пенсии продолжало работать, перерасчет пенсии проводится с учетом не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии независимо от перерывов в работе. Перерасчет пенсии производится из заработной платы, с которой начислена пенсия.

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Для индивидуального перерасчета выплат пенсионеры должны предоставить в управление Пенсионного фонда заявление и дополнительные документы (например, о стаже до 01.01.2004, заработок до 01.07.2000, копию свидетельства о рождении ребенка, военный билет и тому подобное).

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Кабмин сократил список профессий, которые дают право на выход на пенсию в 50 лет при наличии 20 (для женщин) и 25 лет (для мужчин) стажа. Теперь части украинцев придется выходить на пенсию позже.

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