- 11:45 Скандал с прослушкой в ГПУ: в кабинете Стрижевской нашли еще одно устройство
- 11:37 Полякова обвинила Бузову в плагиате
- 11:34 В Сумской области сотрудник Управления госохраны открыл стрельбу в кафе, ранив посетителя
- 11:31 «Они, по сути, занимались сексом»: Майли Сайрус и ее девушка шокировали посетителей ночного клуба
- 11:26 Всем военным выплатят премии ко Дню Независимости, — приказ Полторака
- 11:20 Бой Ломаченко — Кэмпбелл: британец получит рекордный гонорар в карьере
- 11:13 В Украину едет новый посол Австрии: что известно о Герноте Пфандлере
- 11:13 Трагедия в Скадовске: эксперты подтвердили версию об убийстве детей и самоубийстве матери
- 11:08 Где смотреть онлайн «Эспаньол» — «Заря»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 10:54 «Это смешно»: Меган Маркл и принц Гарри вызвали гнев в сети призывом «делать добро»
- 10:52 Украина снова стала объектом в чужих раскладах, — Арьев о встрече Макрона с Путиным
- 10:48 Можно ли избежать пени на долг за газ, если по ошибке были отправлены завышенные показания счетчика?
«Это смешно»: Меган Маркл и принц Гарри вызвали гнев в сети призывом «делать добро» (фото)
Скандал вокруг герцога и герцогини Сассекских ширится. Меган Маркл и принц Гарри, которых обвинили в лицемерии из-за того, что они в течение 11 дней четыре раза летали частными самолетами, подлили масла в огонь, опубликовав у себя в Instagram очередную «вдохновляющую цитату».
«Делайте добрые дела, где бы вы ни находились. Взятые вместе, эти частички доброты наводнят весь мир», — привели Меган и Гарри слова Десмонда Туту — англиканского архиепископа Кейптаунского, активного борца с апартеидом и лауреатом Нобелевской премии мира 1984 года. «Вдохновляющая цитата дня. Желаем вам предстоящей замечательной недели», — добавили от себя принц и его жена.
Ранее супруги публиковали также высказывание матери Гарри принцессы Дианы: «Делайте добро, не ожидая награды взамен. Зная, что, возможно, кто-то однажды может сделать то же самое для вас».
Однако последняя из цитат, которые Меган и Гарри обещали публиковать регулярно, вызвала настоящий взрыв в сети. В комментариях к посту Сассексов отдельные положительные отзывы потонули в потоке негатива. «Это как — по два частных самолета в неделю? Вот уже точно „частички добра“. Лицемеры!», «Применяете на практике то, что вы проповедуете!», «Она никогда не сравнится с нашей замечательной королевой и другими членами королевской семьи», «Они жалуются на прессу, но они сами создают себе плохую славу своими эгоистичными действиями», «Поменьше нотаций с их стороны — это было бы и вправду доброе дело», «Вы персонально разрушаете нашу планету больше, чем любой из обычных граждан» — писали одни.
«Это просто смешно», «Вы превратились в посмешище», «Это лучшая страница в мире. Моя ежедневная доза комедии!» — вторили им другие.
Заодно Сассексам припомнили также ремонт их Фрогмор-коттеджа за общественные деньги.
«Перестаньте удалять негативные посты. Слышали о свободе слова?», — возмущался кто-то. Однако возмущенных отзывов было так много, что модераторы, похоже, просто не успевали их подчищать.
Ранее в защиту Меган и Гарри попытался выступить Элтон Джон, заявивший, что это он пригласил их к себе в гости во Францию.
Читайте также: Бывшая девушка принца Гарри объявила о помолвке с его тезкой.
Читайте также: В новом эпизоде сериала «Форс-мажоры» сделали шутливый намек на Меган Маркл.
Читайте также: Королева Елизавета запретила Меган Маркл носить ее любимую одежду.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик пишет объяснительную в полиции: «Находясь под воздействием психотропных существ...» Полицейский его поправляет: «Правильно писать «веществ». — «Так это ж я о жене и теще!..»