«Это смешно»: Меган Маркл и принц Гарри вызвали гнев в сети призывом «делать добро» (фото)

Мир

Скандал вокруг герцога и герцогини Сассекских ширится. Меган Маркл и принц Гарри, которых обвинили в лицемерии из-за того, что они в течение 11 дней четыре раза летали частными самолетами, подлили масла в огонь, опубликовав у себя в Instagram очередную «вдохновляющую цитату».

«Делайте добрые дела, где бы вы ни находились. Взятые вместе, эти частички доброты наводнят весь мир», — привели Меган и Гарри слова Десмонда Туту — англиканского архиепископа Кейптаунского, активного борца с апартеидом и лауреатом Нобелевской премии мира 1984 года. «Вдохновляющая цитата дня. Желаем вам предстоящей замечательной недели», — добавили от себя принц и его жена.

Ранее супруги публиковали также высказывание матери Гарри принцессы Дианы: «Делайте добро, не ожидая награды взамен. Зная, что, возможно, кто-то однажды может сделать то же самое для вас».

Однако последняя из цитат, которые Меган и Гарри обещали публиковать регулярно, вызвала настоящий взрыв в сети. В комментариях к посту Сассексов отдельные положительные отзывы потонули в потоке негатива. «Это как — по два частных самолета в неделю? Вот уже точно „частички добра“. Лицемеры!», «Применяете на практике то, что вы проповедуете!», «Она никогда не сравнится с нашей замечательной королевой и другими членами королевской семьи», «Они жалуются на прессу, но они сами создают себе плохую славу своими эгоистичными действиями», «Поменьше нотаций с их стороны — это было бы и вправду доброе дело», «Вы персонально разрушаете нашу планету больше, чем любой из обычных граждан» — писали одни.

«Это просто смешно», «Вы превратились в посмешище», «Это лучшая страница в мире. Моя ежедневная доза комедии!» — вторили им другие.

Заодно Сассексам припомнили также ремонт их Фрогмор-коттеджа за общественные деньги.

«Перестаньте удалять негативные посты. Слышали о свободе слова?», — возмущался кто-то. Однако возмущенных отзывов было так много, что модераторы, похоже, просто не успевали их подчищать.

Ранее в защиту Меган и Гарри попытался выступить Элтон Джон, заявивший, что это он пригласил их к себе в гости во Францию.

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