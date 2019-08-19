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Элтон Джон выступил в защиту Меган и Гарри: это он пригласил их во Францию и оплатил перелет частным самолетом (фото)

В сети появились новые снимки Меган Маркл и принца Гарри, вызвавшие шквал негодования публики. На этот раз супругов сфотографировали, когда они садились в частный самолет вместе со своим сыном Арчи, покидая Францию, куда они прилетели несколько дней назад. Как пишет Daily Mail, это был четвертый полет Сассексов за последние 11 дней, учитывая их недавнюю поездку на Ибицу.

Герцога и герцогиню обвинили в лицемерии, поскольку они публично призывают всех защищать окружающую среду, а сами разъезжают на частных самолетах, которые выбрасывают в атмосферу огромные количества диоксида углерода и прочих вредных веществ.

В защиту Меган и Гарри выступил певец Элтон Джон — друг принца и его покойной матери принцессы Дианы. Он заявил в Instagram, что семья Гарри прилетела на Лазурный берег Франции по его личному приглашению. Он позвал их в гости на свою роскошную виллу Castel Mont-Alban, чтобы они смогли насладиться ее спокойной обстановкой и безопасностью. Музыкант сказал, что сам оплатил перелет в обе стороны. И что он сделал пожертвование от имени Меган и Гарри в фонд, который борется с «углеродным следом» — так что полет был «углеродно нейтральным».

Элтон Джон также отметил, что крайне расстроен тем, как подается в прессе частный визит Сассексов в его дом в Ницце. И чувствует себя обязанным защитить их от нападок, которые некогда погубили и леди Диану.

Однако скандал погасить не удалось. Прочие члены королевской семьи также пользуются частными самолетами — в основном для официальных поездок, но иногда и в личных целях. За это они также подвергаются общественной критике. Однако Гарри и Меган, в отличие от своих родственников, при этом изображают из себя борцов за охрану природы, читают лекции на эти темы и дают другим советы, которым сами не следуют.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Гарри находится «под каблуком» своей тещи Дории Рэгленд.

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