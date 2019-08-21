Принц Уильям в ужасе от поведения Гарри и Меган Маркл, которое может «разрушить монархию» (фото)

Мир

Будущего короля Великобритании принца Уильяма глубоко беспокоит поведение младшего брата Гарри и его жены Меган Маркл. Как пишет издание Daily Express со ссылкой на королевского эксперта Ингрид Сьюард, Уильям, занимающий второе место в очереди на престол после своего 70-летнего отца Чарльза, опасается, что поступки Гарри и Меган могут разрушить монархию или, по меньшей мере, причинить серьезный урон ее репутации.

Уильям чувствует себя в ответе за брата, но не может одобрить решения, которые он и его супруга принимают в последнее время. Гарри и Меган неоднократно подвергались критике в прессе за прошедшие после их свадьбы месяцы. Супруги, не задумываясь о последствиях, нарушают королевский протокол и давние традиции, демонстративно поступая так, как считают нужным.

Так, негодование публики вызвала неразбериха в связи с объявлением о рождении первенца пары — Арчи Харрисона, который появился на свет 6 мая этого года. О том, что «у герцогини начались роды» было объявлено несколько часов спустя после того, как она уже родила и вернулась из больницы домой в Фрогмор-коттедж. Так же Сассексы скрывали от публики, где именно состоялись роды и имена принимавших их врачей. Обычно эта информация общедоступна.

Позже не меньше возмущения вызвало решение Гарри и Меган «засекретить» крестины Арчи. Они лишь опубликовали впоследствии два официальных снимка. И даже отказались, в отличие от прочих членов королевской семьи, назвать крестных ребенка.

При этом супруги считают себя вправе пользоваться деньгами налогоплательщиков. Так, их дом в Виндзоре Фрогмор-коттедж был отремонтирован за счет подданных королевы.

«Гарри оправдывается тем, что он — частное лицо. Однако ты не можешь быть королевской персоной, занимающей шестое место в очереди на престол, и при этом частным лицом», — говорит эксперт. Гарри хочет жить свободной жизнью — как, к примеру, его кузина Зара Тиндолл и ее муж Майк. Однако внучка Елизаветы II, профессиональная спортсменка, не носит никакого королевского титула и не получает денег из казны на содержание своей семьи. Так же, как и ее старший брат Питер.

Критики считают, что бывшая актриса Меган и ее муж ведут себя, как капризные кинозвезды. И дают козыри в руки антимонархистов, призывающих упразднить монархию.

Последний на данный момент, и в то же время самый громкий скандал вызвало известие о том, что герцог и герцогиня Сассекские, ратующие за охрану окружающей среды, четыре раза в течение 11 дней воспользовались частными самолетами. Их немедленно обвинили в лицемерии.

Меган садится в частный самолет

Между тем друзья Меган Маркл считают, что все нападки на нее в прессе и соцсетях обусловлены расизмом. Так, лучшая подруга герцогини Сассекской, стилист Джессика Малруни, заявила, что Маркл «незаслуженно» травят из-за ее цвета кожи. В защиту Меган, отец которой белый, а мать — афроамериканка, выступила также британская актриса Джамила Джамил (дочь индийца и пакистанки). Фотография Джамилы была размещена в числе снимков 15 женщин на обложке номера журнала Vogue, приглашенным редактором которого стала Маркл. Джамил сказала, что Меган критикует потому, что «она черная», а Гарри — за то, «что он женился на черной женщине». И добавила, что путешествовать в одном самолете с президентами и королевскими особами небезопасно для простых людей, поскольку высокопоставленные люди часто становятся жертвами террористов и убийц. Так что перелеты влиятельных особ частными самолетами — только на благо простого народа.

Меган и Джессика Малруни

В защиту Сассексов выступили также певец Элтон Джон, певица Пинк, телеведущая Эллен ДеДженерес и другие звезды. «То, как люди обращаются с ней — это самая публичная форма буллинга, которую я встречала. Это вышло из-под контроля. Давайте будем немного добрее, а? Давайте покажем нашим детям, что быть добрым — это круто», — в частности написала в Twitter Пинк, комментируя критику в адрес Меган.

«Представьте, что на вас нападают за все, что вы делаете, когда вы просто пытаетесь сделать мир лучше» — высказалась ДеДженерес.

Сам Гарри ранее также намекал на то, что его жену невзлюбили из-за ее смешанного происхождения. Он говорил, что люди бывают расистами подсознательно, даже не отдавая себе в этом отчета.

На это в соцсетях ответили, что не обязательно быть расистом, чтобы видеть «несоответствие в словах и делах», за которое «некого винить, кроме самих себя».

Как уже неоднократно сообщалось в прессе, отношения между братьями-принцами давно стали более, чем прохладными. Гарри поставил в упрек Уильяму и его жене Кейт, что они оказывали его невеста, а впоследствии супруге Меган, «недостаточно поддержки». На самом деле, как утверждают инсайдеры, Уильям высказывал брату свою обеспокоенность стремительностью его романа с разведенной американской актрисой, которая на три с лишним года старше него и которую он еще так мало знает. А Гарри обиделся и разозлился. Супружеские пары, у которых был один рабочий офис в Кенсингтонском дворце, разделили свои «хозяйства», а Меган и Гарри съехали из лондонского дворца в Виндзор.

Хотя поговаривают, что Кембриджи и Сассексы уже наладили отношения, по последним данным из дворца они отказались жить под одной крышей в шотландском замке Балморал, куда обе семьи пригласила погостить королева. Пары с детьми разместят в разных зданиях, чтобы «снизить напряжение». Меган, Гарри и их сын Арчи поселятся непосредственно в замке, а Уильям, Кейт и их дети Джордж, Шарлотта и Луи, будут проживать в коттедже на территории имения.

«ФАКТЫ» писали ранее, что Меган Маркл первой среди членов королевской семьи наняла для своего сына темнокожую няню.

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