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Побитый Ломаченко боксер сделал прогноз на бой украинца с Кэмпбеллом
Бывший чемпион мира по версии WBA в легкой весовой категории британец Энтони Кролла, прочувствовавший на себе силу украинца Василия Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение), оценил шансы своего соотечественника Люка Кэмпбелла (20 побед, 16 из них — нокаутом, 2 поражения) в поединке с нашим соотечественником.
«Я думаю, три-четыре раунда Кэмпбелл будет много боксировать, двигаться. Без сомнения, он боксер мирового класса, любитель мирового уровня. Думаю, стилистически у него лучше шанс на успех против Ломаченко. Считаю, у него будет небольшой успех. Я думаю, он будет держаться на дистанции и будет пытаться нанести удар дальней рукой. У него преимущество крупного парня.
Однако, я уверен, что Ломаченко начнет резать углы. Все зависит от того, насколько агрессивным выйдет Ломаченко. Думаю, он будет пытаться боксировать с ним три-четыре раунда. Не уверен, будет ли это из-за уважения. Для него это будет просто испытание. Два олимпийских чемпиона, два боксера мирового уровня. Сначала он посмотрит, как боксировать против него, а потом он начнет «забирать» его.
Думаю, в районе седьмого-восьмого раунда Люк проиграет. Я действительно желаю Люку всего самого хорошего. Я уверен, он хорошо подготовится, а Шейн Макгиган приготовит отличный план на бой. Я думаю, он будет двигаться и пытаться использовать свои преимущества, но я уверен, Ломаченко в определённый момент подловит его", — поделился своими ожиданиями от предстоящего поединка Кролла с Youtube-каналом Boxing Social.
Напомним, что поединок Ломаченко — Кэмпбелл пройдет 31 августа в Лондоне на O2 Arena.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, кто кого перевесил на первой процедуре взвешивания Ломаченко и Кэмпбелла.
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