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Стиль жизни

Новый выход в черном: Анджелина Джоли с дочерьми приценилась к пледу из меха (фото)

12:28 9 августа 2019 173
Анджелина Джоли, Шайло и Захара
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Анджелина Джоли снова порадовала своих фанатов выходом в свет со своими дочерьми Шайло и Захарой. Актриса и девочки предприняли шоппинг в Лос-Анджелесе. В основном они закупали наряды. Так, 13-летняя Шайло, которая была в своих любимых джинсовых шортах от Versace (их она надевает уже второй раз за последние пять дней) и сером худи, приобрела себе товары в магазине Kith, торгующем спортивной обувью и одеждой.

Кроме того, как пишет Daily Mail, 44-летнюю мать шестерых детей Джоли видели приценивающейся к пледу из искусственного меха. Звезда была в топе и брюках любимого черного цвета. Ее 14-летняя дочь Захара, уроженка Эфиопии, по примеру матери все чаще носит этот же классический цвет. Монохромность ее облика нарушали лишь белые ботинки.

Ранее Джоли, как писали «ФАКТЫ», посетила зоомагазин вместе со своей младшей дочерью Вивьен и собакой.

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