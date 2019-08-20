Украина

В Украине разгорелся нешуточный сепаратистский скандал. Пользователи соцсетей обнаружили в интернете на странице полковника в отставке, преподавателя Военного института танковых войск Геннадия Бондарева репосты публикаций, в которых призывается «уничтожать бандеровцев» и «объединяться против карательной операции ВСУ на востоке Украины». Эти публикации появились на личной странице украинского полковника в запрещенной у нас социальной сети «Одноклассники» и вызвали нешуточный резонанс.

Информация об этом была размещена на странице «Предатели военной присяги ХИТВ» в Facebook.

«Человек, который учит офицеров ВС Украины, преподает в военном вузе, в течение пяти лет имеет устойчивую антиукраинскую позицию и является ярым сторонником „русского мира“, аннексии Крыма, восхищается российскими военными и представителями террористических организаций „ЛДНР“, скорбит по погибшим боевикам и российским оккупантам, поддерживает уничтожение территориальной целостности и посягательство на неприкосновенность Украины, одним словом, все годы работает на информационную составляющую российских оккупантов в социальной сети „Одноклассники“ и распространяет эти материалы», — было написано в сообщении.

Геннадий Бондарев

Нам удалось отыскать страницу Геннадия Бондарева в запрещенной в Украине соцсети «Одноклассники». Действительно, там можно было увидеть несколько, мягко говоря, неоднозначных репостов, в которых явно просматривается симпатия автора этих сообщений к «русскому миру» и террористам «Л/ДНР». В частности, там можно найти соболезнования по поводу смерти одного из главарей боевиков — Гиви.

«Одноклассники всего мира! Давайте поддержим акцию против карательной операции на востоке Украины», — говорится в одном из сообщений, набравшем, кстати, 71 тысячу 215 лайков. «Интересны» и комментарии под этой публикацией. «Нужны не акции, а хорошие п… дюли бандеровцам», — написал один из жителей оккупированного Донбасса. «Ураганами надо работать, а не акции устраивать. Пять лет с „бандерней“ сюсюкаемся. Поджигать их, и делов», — пишет еще один комментатор.

И далее в таком же духе. Над каждой подобной «агиткой» можно увидеть надпись: «Геннадий Бондарев это считает классным». Справедливости ради нужно сказать, что последняя публикация на странице Геннадия Бондарева была опубликована еще весной 2018 года. За последние полтора года там не было какой-либо активности.

Как удалось выяснить «ФАКТАМ», ранее Геннадий Бондарев преподавал в Военном институте танковых войск психологию. Сейчас 59-летний полковник работает на кафедре общевойсковых дисциплин.

На обвинения в свой адрес ответил и сам Бондарев. На странице в Facebook он высказал предположение, что его аккаунт в «Одноклассниках»… взломали.

«Мне не за что оправдываться. Потому что-то, в чем меня обвиняют, — неправда, — пишет Бондарев. — Кому-то было очень необходимо опозорить мое имя, выбрав для этого способ, который своей циничностью может кого угодно выбить из колеи. Это действительно так. Ведь измена присяге — это позор.

Никаких лайков и перепостов в соцсетях на публикации фото и видео в соцсетях я не делал. К указанным перепостам в «Одноклассниках» я не имею отношения, потому что туда не заходил с момента выхода Указа Президента Украины о закрытии этой соцсети.

С большой долей вероятности я допускаю, что из-за моей низкой активности и отсутствия контроля произошел взлом аккаунта, как это было уже раньше".

Интересно, что после того, как о сепаратстском скандале в Военном институте танковых войск начали писать в центральной прессе, сначала на странице Бондарева кто-то начал удалять скандальные публикации, а потом удалил и саму страницу в «Одноклассниках».

— В Военном институте танковых войск по этому факту проводится проверка, — прокомментировала «ФАКТАМ» ситуацию пресс-секретарь НТУ Харьковского политехнического института Елена Розова. — Мы сообщим о решении руководства и результатах этой проверки после ее завершения.

Как стало известно «ФАКТАМ», Геннадия Бондарева от работы в институте не отстраняли.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что в сепаратистский скандал вляпался сотрудник миссии ОБСЕ, призывавший убивать украинцев.

Кроме того, «ФАКТЫ» писали о задержании в Киеве «ветерана боевых действий против Украины», который спокойно проживал в украинской столице.

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