Небо в каменном проеме: Сущенко новым рисунком показал атмосферу в российской тюрьме

Украина

Незаконно осужденный в России по надуманным обвинениям в шпионаже украинский журналист Роман Сущенко, ранее подписавший документы о согласии отбывать наказание в Украине, в письме прислал родным новый рисунок, сделанный в колонии.

Как сообщает «Укринформ», на обратной стороне рисунка (на заглавном фото) указано: «Роман Сущенко. 2019. Башня. Бумага, акварель, чай, шариковая ручка (цвет черный)». Этим рисунком узник Кремля изобразил атмосферу, в которой он сейчас находится.

«Это видение моей нынешней ситуации: камни, темница, обледеневшие ступени и где-то в каменном проеме небо, облака и свежий воздух — пространство — свобода! Туда нужно еще подняться, дойти, добраться, не упасть», — пишет родным Роман Сущенко.

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Журналист также рассказал, что в начале августа в Кировской области (Роман Сущенко находится в колонии № 11, что в деревне Утробино) было не очень тепло — температура днем опускалась до +13 градусов, а ночью — до +5. А Роман Сущенко содержится в камере с холодными каменными стенами.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Сущенко Марк Фейниг рассказал, что Роман содержится в камере один, и что административная комиссия продлит его пребывания «в безопасном месте» на три месяца — начиная с 5 августа 2019 года.



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