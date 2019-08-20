- 16:12 Пятеро пропавших украинских узников Кремля нашлись в московском СИЗО "Лефортово"
- 16:09 Женщин под Киевом могли похитить из-за долгов
- 16:02 Российский министр стал посмешищем: сеть взорвало фото
- 15:56 Партия Зеленского устроила непонятные маневры в новой Раде: что происходит
- 15:46 Адвокат о деле «Роттердам+»: считаю это политическим преследованием
- 15:33 Трамп в десятый раз стал дедом
- 15:26 Сытник заявил, что это не он прослушивал зама Луценко
- 15:26 В Киеве неадекватный водитель застрелил собаку женщины, с которой поругался на переходе
- 15:11 Как гусар: Брэдли Купер удивил сменой имиджа
- 15:04 Небо в каменном проеме: Сущенко новым рисунком показал атмосферу в российской тюрьме
- 14:50 Убытков — на 23 миллиона: в Одесской области подсчитали ущерб от катастрофического ливня с человеческими жертвами
- 14:30 Пьяница устроил поножовщину в метро Харькова, ранен полицейский
Небо в каменном проеме: Сущенко новым рисунком показал атмосферу в российской тюрьме
Незаконно осужденный в России по надуманным обвинениям в шпионаже украинский журналист Роман Сущенко, ранее подписавший документы о согласии отбывать наказание в Украине, в письме прислал родным новый рисунок, сделанный в колонии.
Как сообщает «Укринформ», на обратной стороне рисунка (на заглавном фото) указано: «Роман Сущенко. 2019. Башня. Бумага, акварель, чай, шариковая ручка (цвет черный)». Этим рисунком узник Кремля изобразил атмосферу, в которой он сейчас находится.
«Это видение моей нынешней ситуации: камни, темница, обледеневшие ступени и где-то в каменном проеме небо, облака и свежий воздух — пространство — свобода! Туда нужно еще подняться, дойти, добраться, не упасть», — пишет родным Роман Сущенко.
Читайте также: Жена узника Кремля Романа Сущенко: «Я не знаю, в курсе ли муж, кто у нас победил на выборах»
Журналист также рассказал, что в начале августа в Кировской области (Роман Сущенко находится в колонии № 11, что в деревне Утробино) было не очень тепло — температура днем опускалась до +13 градусов, а ночью — до +5. А Роман Сущенко содержится в камере с холодными каменными стенами.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», адвокат Сущенко Марк Фейниг рассказал, что Роман содержится в камере один, и что административная комиссия продлит его пребывания «в безопасном месте» на три месяца — начиная с 5 августа 2019 года.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Петя, ты двери закрыл? — Да. — На ключ? — Ну да, на ключ. — На два оборота? — На два... — Так, мужики, Пете больше не наливать! Мы же в палатке...