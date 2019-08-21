Украина

Печальные новости с курорта: в Одессе стремительно понижается температура моря

Во вторник, 20 августа, в Одессе похолодало, и вода на пляжах снизилась до показателя 23.1 градуса тепла.

Об этом пишет местное издание 048.ua.

Кроме того, в городе выявлены пляжи, где медики не рекомендуют отдыхающим купаться, указывает «Думская».

«Специалисты взяли 90 проб морской воды на санитарно-микробиологические показатели и 39 проб на санитарно-химические и выявили три пляжа в Одессе, где купаться не рекомендуется», — говорится в сообщении.

В результате было выявлено, что не отвечают гигиеническим требованиям по санитарно-микробиологическим показателям пробы морской воды, отобранные на пляжах 10-й и 13-й станций Большого Фонтана, а также в «Аркадии», — цитирует издание ГП «Одесский лабораторный центр МЗ Украины».

Уточняется, что забор морской воды для исследований проводился на пляжах Одессы, а также Белгород-Днестровского, Татарбунарского, Овидиопольского, Лиманского, Килийского районов области.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проводившиеся в начале второй декады августа исследования показали, что на значительной части одесского побережья морская вода не соответствует требованиям санитарных норм.

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