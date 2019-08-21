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Шоу-бизнес

Сына Потапа "застукали" в компании полураздетых девиц (фото)

14:16 21 августа 2019 405
Потап и сын
Инф. «ФАКТОВ»

Сын украинского артиста и продюсера Алексея Потапенко (Потапа) 10-летний Андрей посетил ночные съемки отца и взбудоражил пользователей сети своим внешним видом, а также — компанией.

Так, Потап опубликовал фото с сыном в соцсетях и получил порцию критики — его подписчикам не понравилась футболка мальчика с надписью: «В смысле нет винишка?»

Поклонники Потапа решили, что это слишком провокационный наряд для 10-летнего мальчика.

«Выбор надписи на футболке странный», «Все круто, кроме надписи на футболке», — решили комментаторы.

Но позже Ирина Горовая (бывшая жена Потапа и мать его сына) опубликовала фото, на котором Андрей позирует в компании полураздетых артисток. Родителей мальчика немедленно обвинили в том, что они плохо воспитывают сына.

Потапенко

Напомним, что весной Андрей Потапенко отгулял выпускной в младшей школе, где читал рэп.

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