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Сколько патриотов в Украине: опубликованы данные свежего социсследования
Накануне 28-й годовщины независимости Украины подавляющее большинство украинцев — 82 процента — поддержали бы провозглашение независимости страны, если бы такой выбор предстал перед ними сегодня, а 83 процента заявили, что являются патриотами.
Таковы результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» в августе 2019 года. Социологи утверждают, что при ответе на вопрос о патриотизме было зафиксировано наиболее количество тех, кто дал однозначный ответ — 60 процентов респондентов.
Что же касается поддержки независимости Украины, то больше всего ее сторонников живет в западных регионах (92%). Далее по убыванию следуют центр (85%), юг (75%) и восток (69%). В то же время исследования показали, что противников независимости больше в юго-восточных регионах (20 до 23%). Это, преимущественно, представители старшего поколения и бедных слоев населения.
Вырос и процент людей, идентифицирующих себя гражданами Украины: в 2010 году этот показатель составлял 57% респондентов, а в 2019 году — 65%.
Соцопрос проводился 7−12 августа. Аудитория — население Украины от 18 лет и старше. Выборочная совокупность — 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.
Эксклюзивный материал о том, какие настроения царили на востоке Украины перед началом российской агрессии на Донбассе читайте на сайте «ФАКТОВ»: «Соцопрос провели под носом у боевиков: весной 2014 года 2/3 жителей Донецка были за Украину».
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.