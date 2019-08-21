Общество и люди

Киев признали одним из самых добрых городов мира

Портал Big 7 Travel составил рейтинг самых дружелюбных городов мира. Киев занял 45 место в топ-50. Ранее столицу Украины признали одним из лучших городов мира с самыми красивыми пейзажами.

«Вы можете не считать Киев одним из самых дружелюбных городов мира, но он таковым является. Местные жители могут не сразу стать вашими лучшими приятелями, но молодое поколение особенно приветливо к незнакомцам», — говорится в сообщении Big 7 Travel.

«Степень» дружелюбия жителей определялась по тому, насколько легко ориентироваться в городе, по помощи посторонних, помогающих найти дорогу, быстрому поиску новых лучших друзей в местных кафе и т. д.

Анкетирование провели среди более чем полтора миллиона человек.

Самую высокую оценку получили азиатские города и несколько городов США и Канады.

Первая пятерка выглядит так: Ванкувер (Канада), Куала-Лумпур (Малайзия), Брюгге (Бельгия), Тайбэй (Тайвань) и Гамбург (Германия).

Закрывают рейтинг Берлин (Германия, 48 место), Касабланка (Марокко, 49 место), Рим (Италия, 50 место).

Напомним, Киев вошел в топ-5 европейских городов с самыми проблемными пробками. В утренний и вечерний час пик получасовая поездка по городу увеличивается практически вдвое. Столица Украины также попала в топ-10 самых загрязненных городов Европы. А Украина возглавила рейтинг худших стран для автомобилистов.

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