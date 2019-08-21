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В Афганистане называли "шайтан-трубой": журналист показал оружие, которое Россия поставляет на Донбасс в гумконвоях
Во внеочередном «гумконвое», который недавно прибыл на Донбасс, России переправила боевикам «ДНР» и «ЛНР» очень много новых боеприпасов и техники. Об этом на «Обозревателе» сообщает блогер Макс Баринов.
Он подробно описывает один из образцов оружия, попавшего к «защитникам русского мира».
Речь идет о реактивном пехотном огнемете «Шмель», разработанном в «Конструкторском бюро приборостроения» им. академика А.Г.Шипунова, в Туле в 1970 году. Огнемет одноразового использования, заряжанию заново не подлежит.
«Шмель» предназначен для поражения укрытых огневых точек, вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, уничтожения живой силы. Прицельная дальность стрельбы огнемёта с диоптрическим прицелом — 200 м. По фугасному воздействию 93-мм калибр огнемёта на основные виды целей не уступает 122 — 152-мм артиллерийским снарядам. Известен по войне в Афганистане как «Шайтан-труба», — пишет блогер.
Огнемет уничтожает всё живое в объёме до 80 м³. Площадь поражения: на открытой местности — от 50 м², в замкнутом пространстве — до 80 м². Стрельба возможна по амбразурам ДОТов (долговременных огневых точек).
Пример попадания в один из ДОТов вооруженных сил Украины.
Блогер пишет, что в 2011 году российская армия приняла на вооружение новый огнемет «Шмель-М». В связи с этим списанное оружие и боеприпасы отправляются на Донбасс, чтобы как можно дольше затянуть эту войну.
«На самом деле в „ДНР“ нет ни техники, ни оружия с боеприпасами, ничего нету, чтоб вести боевые действия. Только при помощи „дружественной“ страны под названием „RUSSIA“ у нас сложилась такая ситуация в Донецкой и Луганской областях Украины в 2014 году!», — пишет Баринов.
Кроме того, Россия переправила боевикам на Донбассе бесшумные снайперские винтовки, приборы ночного видения, бинокли, комплекты военного обмундирования и индивидуальные аптечки.
Как сообщали «ФАКТЫ», сами так называемые «ополченцы» Донбасса открыто признаются, откуда получают современное оружие, и благодарят за «помощь» РФ.
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