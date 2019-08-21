Происшествия

В Николаеве во время штурма секонд-хенда толпа выломала дверь (видео)

Инцидент произошел в Николаеве на улице Театральной во время открытия магазина секонд-хенда, в котором торгуют одеждой и обувью на вес. Толпа покупателей, толкая друг друга, пыталась попасть в магазин. В результате входная дверь, не выдержав напора, упала на лестницу. Но людей это не смутило. Дверь отбросили в сторону и друг за другом бегом устремились внутрь.

Видео штурма секонд-хенда опубликовали в группе h. nikolaev в Instagram.

Внимание, присутствует ненормативная лексика!

Одни пользователи Instagram комментировали видео с возмущением:

«Дикари! Cтыдно жить в этом городе!»

«Почему не сняли, как эти лухари били друг друга поношенными трусами?»

Другие заступались: «Довели людей, денег нет, вот и штурмуют секонды».

В последнее время такие случаи происходят все чаще в дни завоза товара, ведь многие не просто покупают одежду и обувь для себя, а набирают товар для дальнейшей перепродажи.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как в Днепре при штурме секонд-хенда в день завоза товара толпа побила стекла.

А в Калмыкии (Россия) покупатели подрались в супермаркете из-за сковородок. Видео попало в сеть.



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