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Украина

Стало известно, кто заменил Безсмертного на переговорах в Минске

20:04 21 августа 2019 291
Стало известно, кто заменил Безсмертного на переговорах в Минске
Инф. «ФАКТОВ»

Новым представителем Украины в политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Романа Безсмертного станет Валерий Гребенюк. Об этом на брифинге в Минске сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

О новом представителе Украины известно, что он является дипломатическим советником Службы безопасности Украины (СБУ).

Валерий Гребенюк

По его словам, в настоящее время группа продолжает обсуждать возможность проведения амнистии боевиков и проведения выборов в ОРДЛО, информирует Радио Свобода.

До 2014 года Валерий Гребенюк был послом Украины в ЮАР.

Напомним, освобождение Романа Безсмертного в Офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили формированием «новой команды» для работы в Минске.

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