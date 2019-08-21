Украина

Стало известно, кто заменил Безсмертного на переговорах в Минске

Новым представителем Украины в политической подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вместо Романа Безсмертного станет Валерий Гребенюк. Об этом на брифинге в Минске сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

О новом представителе Украины известно, что он является дипломатическим советником Службы безопасности Украины (СБУ).

Валерий Гребенюк

По его словам, в настоящее время группа продолжает обсуждать возможность проведения амнистии боевиков и проведения выборов в ОРДЛО, информирует Радио Свобода.

До 2014 года Валерий Гребенюк был послом Украины в ЮАР.

Напомним, освобождение Романа Безсмертного в Офисе президента Украины Владимира Зеленского объяснили формированием «новой команды» для работы в Минске.

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