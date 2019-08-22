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Даже волосами: Лобода восхитила поклонников горячими танцами (видео)
Украинская певица Светлана Лобода, которая недавно удивила всех танцами на столе во время вечеринки, показала, как танцует в одиночестве.
Видео с танцем Лобода опубликовала в своем Instagram.
«Когда тебя нет — я тоже танцую», — подписала она танец-послание.
Певица танцует под песню «Toukasse» Shanguy в очень коротком платье, демонстрируя длинные ноги. «А вы танцуете даже волосами», — восхищаются поклонники.
«Люблю наблюдать за вашими движениями», «Горячие танцы», «Идеальная», — пишут комментаторы.
Правда, некоторые упрекают певицу: «Опять блестяшки и трусы, ну Света!»
Напомним, ранее певица показала, как поет и танцует ее старшая дочь в домашних условиях.
Кстати, недавно СМИ рассекретили, где в России живут Светлана Лобода и Ани Лорак. Певицы купили дома в элитных поселках
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