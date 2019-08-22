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Шоу-бизнес

«Танці з зірками»: Maruv заставила партнера плясать на 20-сантиметровых каблуках

11:22 22 августа 2019 184
MARUV и Джей Дмитренко на «Танцях з зірками»
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Эпатажная украинская певица Maruv, шокировавшая лесбийским поцелуем на сцене российского фестиваля в Монако, рассекретила имя партера, с которым выйдет на паркет популярного шоу «Танці з зірками» на канале 1+1. Анна Корсун стала в пару с известным танцовщиком и хореографом Джеем Дмитренко, фото с которым опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица признается, что они готовят сюрпризы и очень много времени проводят в репетиционном зале. Удивлять обещают с первых номеров. Maruv, которая сама всегда выходит на сцену в ярких откровенных образах и на огромных каблуках, заставила танцевать на 20-сантиметровых шпильках и своего партнера. Джей признается, что работать с Maruv иногда бывает непросто.

«Во-первых, мы с Maruv Водолеи по гороскопу — очень страстные натуры. Во-вторых, мы знаем, как танцевать на 20-сантиметровых каблуках. Готовьтесь, наш первый танец будет просто взрывным», — обещает Джей Дмитренко.

Напомним, шоу стартует 25 агуста. Ранее «ФАКТЫ» раскрыли имена судей и всех звездных участников «Танців з зірками». Артисты готовятся к первому эфиру и усиленно репетируют. Уже появились первые травмы на паркете. Актриса «Дизель Шоу» Виктория Булитко серьезно повредила ногу.

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