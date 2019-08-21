Общество и люди

Концерт ко Дню независимости Украины и «Хит-конвейер — 2019» с участием Олега Винника и Златы Огневич: куда пойти в Киеве в выходные

В рамках фестиваля высокого искусства Bouquet Kyiv Stage пройдут следующие мероприятия. В заповеднике «София Киевская»: 24 августа в 14:00, 25 и 26 августа в 16:00 — театрализованные экскурсии по «Софии Киевской» при участии Нового драматического театра на Печерске. 26 августа в 11:00 — фортепианный концерт от Baby Mozart для родителей и малышей.

Адрес: ул. Владимирская, 24.

Цена: 50 грн. (на концерты необходима регистрация).

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24 августа в 19:00 на площади перед Национальным музеем истории Украины состоится концерт «Классик пикник. Украинская поэма» Национального ансамбля солистов «Киевская камерата». В программе прозвучат произведения Евгения Станковича, Дмитрия Бортнянского, Рейнгольда Глиэра, Ивана Карабица, Виктории Полевой.

Вход свободный.

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23 августа в 18:00 на Софийской площади начнется концерт «Тебе, независимая Отчизна».

Вход свободный.

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24 августа в 10:00 в Национальном музее народной архитектуры и быта Украины пройдет «Вышиванковый забег в Пирогово». В 15:00 состоится концерт ансамбля песни и танца «Верховина» из Канады.

Адрес: ул. Академика Тронько.

Цена: от 25 грн.

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24 августа на Крещатике пройдет акция Киевского городского автоклуба «Украина единая». Начало в 15:00. Также пройдет уличный фестиваль «Карта мечты — 2019».

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24 и 25 августа в 14:00 на Контрактовой площади состоится богатырский турнир «Матч собратьев — 2019».

Вход свободный.

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24 августа возле арки Дружбы Народов в Центральном парке культуры и отдыха можно посетить Всеукраинский фестиваль «Спорт для всех».

Вход свободный.

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24 августа на Пешеходном (Парковом) мосту через Днепр с 19:00 до 21:00 пройдет показ коллекции бренда SEREBROVA.

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24 августа на Контрактовой площади состоится праздничная концертная программа ко Дню независимости Украины.

Вход свободный.

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25 августа в 18:00 на Певческом поле начнется финал конкурса «Хит-конвейер — 2019» и гала-концерт, в котором примут участие Олег Винник, Злата Огневич, Артем Пивоваров, Kishe и группа «Беz ОБМЕЖЕНЬ».

Вход свободный.

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Туристическая компания PRO Ukraine ежедневно проводит тематические бесплатные экскурсии по Киеву. Необходима регистрация.

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Бесплатно можно посетить: 25 августа — литературно-мемориальный музей-квартиру Павла Тычины (ул. Терещенковская, 5); литературно-мемориальный музей Максима Рыльского (ул. М. Рыльского, 7); литературно-мемориальный дом-музей Марии Заньковецкой (ул. Большая Васильковская, 121); Национальный художественный музей Украины (ул. Грушевского, 6). 26 августа — Национальный музей истории Украины (ул. Владимирская, 2); Музей театрального, музыкального и киноискусства Украины (ул. Лаврская, 9, к. 26); Музей гетманства (ул. Спасская, 16б); Национальный музей украинского декоративного искусства (ул. Лаврская, 9 (для школьников и студентов). 28 августа — Национальный музей литературы Украины (ул. Б. Хмельницкого, 11); Литературно-мемориальный дом-музей Т. Г. Шевченко (ул. Т. Шевченко, 8а); Национальный заповедник «София Киевская» (ул. Владимирская, 24 (пенсионеры).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что Тина Кароль исполнит гимн Украины во время Марша достоинства в День Независимости.

Также мы рассказывали, где нельзя будет проехать в праздничные дни и о погоде в ближайшие дни и в выходные.

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