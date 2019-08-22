27 августа на вопросы читателей «ФАКТОВ» ответит инфекционист Юрий Жигарев

Здоровье и медицина

Скорая помощь «ФАКТОВ»

— Даже с незначительной болью в горле лучше обратиться к врачу, чтобы не пропустить дифтерию, — советует инфекционист, старший преподаватель Школы общественного здоровья Национального университета «Киево-Могилянская академия» кандидат медицинских наук Юрий Жигарев. — Признаки этой опасной инфекции напоминают ангину: боль в горле, отек слизистой рта и глотки, осиплость голоса, повышение температуры. Миндалины покрыты сероватым налетом — дифтерийной пленкой, которая трудно снимается, вызывая кровоточивость слизистой.

— Как отличить дифтерию от ангины?

— Чтобы уточнить диагноз, у пациента берут мазок из зева на дифтерию. Обычно при ангине горло красное, с отечной воспаленной слизистой, увеличенные миндалины, высокая температура, но общее самочувствие все же легче, чем при дифтерии. Эта инфекция нередко протекает со стертыми симптомами: боль в горле слабо выражена, температура едва достигает 37,2—37,3 градуса. Но из-за стремительного нарастания интоксикации человек чувствует себя крайне плохо, не может глотать — дифтерийная пленка перекрывает горло. А токсин, попадая в кровь, поражает сердце, нервную систему, почки.

— Почему дифтерия проявляется смазанными симптомами?

— Человек, сделавший прививку, перенесет болезнь в слабой форме или даже без симптомов. Но такой больной может быть опасен, особенно для тех, кто еще не привился.

Чем опасна дифтерия? Как от нее защититься? Что поможет справиться с пищевым отравлением самостоятельно и когда нужно обращаться к врачу?

На эти и другие вопросы наших читателей во вторник, 27 августа, с 16:00 до 17:00 во время прямой линии «ФАКТОВ» ответит инфекционист кандидат медицинских наук Юрий Александрович Жигарев. Звоните в редакцию по телефону (044) 503−77−74 Заранее присылайте вопросы на электронный адрес [email protected] Материал о прямой линии читайте в четверг, 5 сентября

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», в Украине стартовала масштабная кампания по вакцинированию взрослого населения от дифтерии и столбняка.

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