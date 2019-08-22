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Дочь принцессы Монако беременна в третий раз: это первый ее ребенок, который родится в законном браке (фото)

33-летняя Шарлотта Казираги, племянница правящего князя Альбера II, дочь его старшей сестры Каролины, принцессы Монакской и Ганноверской, беременна третьим ребенком.

Официального подтверждения со стороны королевского двора пока что не поступало, однако ряд европейских СМИ опубликовал фотографии, которые не оставляют сомнений в интересном положении Шарлотты, занимающей 11-е место в очереди на престол.

Так, итальянский журнал Oggi обнародовал сделанные папарацци Шарлотты, ее мужа Димитри Рассама и их сына Бальтазара, отдыхающих на пляже. Живот Казираги, который она периодически заботливо поддерживала, уже весьма заметно округлился. Кроме того, мальчика, которому 23 октября исполнится год, носил на руках исключительно отец, поскольку маме нельзя поднимать тяжести.

Помимо Бальтазара у Шарлотты есть еще пятилетний сын Рафаэль, которого она родила от связи с известным франко-марокканским актером Гадом Эльмалехом.

За кинопродюсера Рассама, сына французской кинозвезды Кароль Буке, дочь принцессы вышла замуж 1 июня этого года. Это ее первое официальное замужество.

Таким образом будущий младенец станет первым ребенком Шарлотты, рожденным в законном браке.

Рафаэль не может претендовать на трон Монако, поскольку является внебрачным ребенком. Бальтазар стал двенадцатым в очереди на престол после того, как его мать вышла замуж за его отца.

У Шарлотты имеется также падчерица Дарья — восьмилетняя дочь Рассама от брака с российской моделью Машей Новоселовой.

В июле княжеская семья Монако имела еще один повод для празднования. Сын принцессы Стефании Луи Дюкрюэ женился на своей давней подруге Мари Шевалье, в жилах которой течет вьетнамская кровь — со стороны матери.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что итальянские папарацци также засекли на пляже 14-летнюю дочь Моники Беллуччи, страстно целующейся в бойфрендом.

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