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В День независимости цетральные станции метро Киева закроют для пассажиров
В субботу, 24 августа, в связи с празднованием в Киеве Дня независимости Украины, будут закрыты на вход и выход станции метро на Крещатике и Майдане Независимости. Об этом сообщает столичный метрополитен.
«Станции „Майдан Независимости“ и „Крещатик“ будут закрыты на вход и выход на улицу Институтскую и Аллею Небесной сотни с начала работы до окончания мероприятий. В этот период работа станции „Майдан Независимости“ будет организована только для пересадки с линии на линию», — говорится в сообщении.
Кроме того, в этот же день, 24 августа, в связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Олимпик» (Донецк) будет ограничен вход для пассажиров на станциях «Площадь Льва Толстого», «Олимпийская», «Дворец спорта» (после окончания игры).
В метрополитене отметили, что подобный механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.
Напомним, на День независимости в Киеве планируется проведение Марша достоинства, а также Марша защитников Украины.
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