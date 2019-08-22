В День независимости цетральные станции метро Киева закроют для пассажиров

Общество и люди

В субботу, 24 августа, в связи с празднованием в Киеве Дня независимости Украины, будут закрыты на вход и выход станции метро на Крещатике и Майдане Независимости. Об этом сообщает столичный метрополитен.

«Станции „Майдан Независимости“ и „Крещатик“ будут закрыты на вход и выход на улицу Институтскую и Аллею Небесной сотни с начала работы до окончания мероприятий. В этот период работа станции „Майдан Независимости“ будет организована только для пересадки с линии на линию», — говорится в сообщении.

Кроме того, в этот же день, 24 августа, в связи с проведением на стадионе НСК «Олимпийский» футбольного матча между командами «Динамо» (Киев) и «Олимпик» (Донецк) будет ограничен вход для пассажиров на станциях «Площадь Льва Толстого», «Олимпийская», «Дворец спорта» (после окончания игры).

В метрополитене отметили, что подобный механизм применяется из соображений безопасности во избежание массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, на День независимости в Киеве планируется проведение Марша достоинства, а также Марша защитников Украины.

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