- 16:52 Как в Киеве на праздники изменится работа пассажирского транспорта (схемы)
- 16:44 Экс-главу ГФС Власова уволили и с поста начальника Одесской таможни
- 16:40 Поскольку нет решения Кабмина о снижении цены на газ для Луганской ТЭС, область снова под угрозой отключения электроэнергии, — Сурай
- 16:31 Известный футболист умер в 40 лет после двух инсультов
- 16:29 Филипп Ильенко уволен с поста главы Госкино
- 16:20 Первый пошел: избранный нардеп из "Слуги народа" отказался от мандата
- 16:12 Гороскоп здоровья: в субботу берегите ноги, а в среду улучшайте внешность
- 16:12 Сотни родителей непривитых детей пикетировали Верховную Раду: что требуют
- 16:09 Люди выпрыгивали из окон и калечились: стали известны подробности трагического пожара в Киеве
- 16:00 Концерт отменили, друзей не пускают: появились новости о состоянии Гафта после инсульта
- 15:58 Как утеплить старую многоэтажку за счет государства
- 15:54 Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми вылетели в Шотландию бюджетным коммерческим рейсом
Украина готовится к обмену с Россией: генерал раскрыл детали
Украина и Россия готовят масштабный обмен. Кого из украинских узников передаст нам Кремль, пока не известно. В Россию же будут отправлены участник массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года Евгений Мефедов, а также дезертиры ВСУ Максим Одинцов и Александр Баранов, которых СБУ в ноябре 2016 года задержала на админгранице с оккупированным Крымом. По информации «ФАКТОВ», этот обмен может состояться уже в ближайшие часы.
Между тем на некоторых пропагандистских сайтах появилась информация о том, что Украина якобы ведет переговоры об обмене пленными непосредственно с главарями так называемых «ДНР» и «ЛНР», чем Киев де-факто признает псевдореспублики официальной стороной конфликта.
«В рамках готовящегося обмена из украинских СИЗО политзаключенных свозят в один из санаториев под Киевом. По предварительным данным, обмен будет совершен с «Л/ДНР».
Сейчас в этом санатории, по моим данным, 11 человек, из них только двое — граждане России. Остальные — одесситы, николаевцы и харьковчане. То есть Киев будет менять своих граждан на своих граждан. Причем, похоже, без юридической очистки. Какие «молодцы», — написал в своем Telegram-канале российский пропагандист, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
О том, как обмен будет происходить на самом деле, «ФАКТЫ» поинтересовались у бывшего главы внешней разведки генерала Николая Маломужа.
— Украина в настоящее время не ведет никаких переговоров об обмене пленными с представителями так называемых «ЛНР"-"ДНР». Так что никакой «зрады» пока нет, — говорит генерал Маломуж. — Известно, что сейчас готовится обмен по схеме «три на три». Такой обмен действительно может произойти в самое ближайшее время. Более масштабный обмен запланирован на сентябрь-октябрь этого года. В России говорят, что им нужно подготовить наших пленных к выдаче. Это не быстрая процедура и им нужен месяц-полтора. В настоящее время они как раз занимаются так называемой «правовой очисткой».
— Может ли Украина в принципе вести переговоры с представителями так называемых «ЛНР"-"ДНР», учитывая, что на временно оккупированных территориях есть много пленных-украинцев.
— Действительно, такой обмен также готовится. Сепаратисты требуют выдать им 160 человек. Украинская сторона — 90. Но и здесь никаких прямых переговоров с представителями непризнанных республик не ведется. Переговоры ведутся на уровне нормандской четверки. Нашим посредником в этих переговорах является ОБСЕ. Если бы мы договаривались с представителями «ЛДНР» напрямую — это действительно можно было бы расценить как признание де-факто террористов стороной конфликта. Но такого пока не происходит.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что узники Кремля Сущенко, Панов и Сизонович в настоящее время могут находиться в тюрьме в Лефортово. Также в России по надуманным обвинениям годами сидят Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие политзаключенные. В декабре прошлого года Россией вблизи Керченского моста были захвачены в плен 24 украинских военнослужащих, которые находились на борту трех кораблей ВМС ВСУ.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а ты встречала в своей жизни такого мужчину, от одного прикосновения которого тебя бросало в дрожь? — Конечно! Буквально вчера я была на приеме у стоматолога…