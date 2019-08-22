Украина готовится к обмену с Россией: генерал раскрыл детали

Украина

Между тем на некоторых пропагандистских сайтах появилась информация о том, что Украина якобы ведет переговоры об обмене пленными непосредственно с главарями так называемых «ДНР» и «ЛНР», чем Киев де-факто признает псевдореспублики официальной стороной конфликта.

«В рамках готовящегося обмена из украинских СИЗО политзаключенных свозят в один из санаториев под Киевом. По предварительным данным, обмен будет совершен с «Л/ДНР».

Сейчас в этом санатории, по моим данным, 11 человек, из них только двое — граждане России. Остальные — одесситы, николаевцы и харьковчане. То есть Киев будет менять своих граждан на своих граждан. Причем, похоже, без юридической очистки. Какие «молодцы», — написал в своем Telegram-канале российский пропагандист, военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.

О том, как обмен будет происходить на самом деле, «ФАКТЫ» поинтересовались у бывшего главы внешней разведки генерала Николая Маломужа.

— Украина в настоящее время не ведет никаких переговоров об обмене пленными с представителями так называемых «ЛНР"-"ДНР». Так что никакой «зрады» пока нет, — говорит генерал Маломуж. — Известно, что сейчас готовится обмен по схеме «три на три». Такой обмен действительно может произойти в самое ближайшее время. Более масштабный обмен запланирован на сентябрь-октябрь этого года. В России говорят, что им нужно подготовить наших пленных к выдаче. Это не быстрая процедура и им нужен месяц-полтора. В настоящее время они как раз занимаются так называемой «правовой очисткой».

— Может ли Украина в принципе вести переговоры с представителями так называемых «ЛНР"-"ДНР», учитывая, что на временно оккупированных территориях есть много пленных-украинцев.

— Действительно, такой обмен также готовится. Сепаратисты требуют выдать им 160 человек. Украинская сторона — 90. Но и здесь никаких прямых переговоров с представителями непризнанных республик не ведется. Переговоры ведутся на уровне нормандской четверки. Нашим посредником в этих переговорах является ОБСЕ. Если бы мы договаривались с представителями «ЛДНР» напрямую — это действительно можно было бы расценить как признание де-факто террористов стороной конфликта. Но такого пока не происходит.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что узники Кремля Сущенко, Панов и Сизонович в настоящее время могут находиться в тюрьме в Лефортово. Также в России по надуманным обвинениям годами сидят Олег Сенцов, Александр Кольченко и другие политзаключенные. В декабре прошлого года Россией вблизи Керченского моста были захвачены в плен 24 украинских военнослужащих, которые находились на борту трех кораблей ВМС ВСУ.

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