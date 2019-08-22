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На фоне громкого скандала, разгоревшегося вокруг полетов Меган Маркл и принца Гарри на частных самолетах, стало известно, что принц Кейт Миддлтон и принц Уильям с тремя своими детьми вылетели в Шотландию бюджетным коммерческим рейсом авиакомпании Flybe. Билет на самолет до города Абердин стоит примерно 88 долларов. В то же время полеты Меган и Гарри в Ниццу и на Ибицу обошелся в 24 тысячи долларов каждый.

На снимках и видео, опубликованных изданием Daily Mail, видно, как Уильям сам несет довольно тяжелый багаж, рядом с ним идут принц шестилетний Джордж и четырехлетняя принцесса Шарлотта, а чуть позади — Кейт с годовалым принцем Луи на руках и няня детей Мария Тереза Борралло.

Пассажиры рассказали, что королевские персоны сидели впереди салона. Они увидели также мать Кейт — Кэрол Миддлтон, которая не попала в кадр. А кто-то сказал, что лицо Уильяма показалось ему знакомым, но сначала он подумал, что это кто-то из футболистов. Никто не видел, как семейство садилось в самолет. Видимо, они зашли самыми последними, когда уже все заняли свои места. Кембриджей удалось заснять только, когда они уже выходили из самолета в аэропорту назначения.

Из Абердина семейство отправилось на автомобилях в замок Балморал, где сейчас отдыхает бабушка и дедушка Уильяма — королева Елизавета и принц Филлип.

Между тем источник, приближенный к королевской семье, заявил, что Меган не слишком волнует буря негодования публики, обвиняющей ее с мужем в лицемерии. «Она выше этого и занимается более важными делами», — сообщает инсайдер. В настоящее время герцогиня Сассекская активно готовит к презентации свою благотворительную коллекцию дешевой одежды в сотрудничестве с организацией Smart Works. Соответствующее видео герцогиня Сассекская выложила в сети.

Meghan Markle has shared a sweet behind the scenes video of her latest passion project for charity Smart Works pic.twitter.com/wmND9dTEVO — Goss. ie (@goss_ie) August 21, 2019

Ранее «ФАКТЫ» писали, что принц Уильям всерьез обеспокоен будущим британской монархии из-за поведения Гарри и Меган Маркл.

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