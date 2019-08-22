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Концерт отменили, друзей не пускают: появились новости о состоянии Гафта после инсульта
Легендарного российского актера Валентина Гафта, который недавно перенес инсульт, выписали из больницы, но пока друзей к нему не пускают.
О том, что Гафта перевели из больницы в реабилитационный центр, сообщила агентству «Москва» его жена — актриса Ольга Остроумова.
Она также отметила, что концерт Гафта, запланированный на 4 сентября, не состоится. «После инсульта восстанавливаются год, а пока прошел только месяц — о прогнозах пока говорить рано», — подчеркнула женщина.
А друзья Гафта пожаловались изданию КП.ру, что Остроумова не пускает их к актеру. Она даже попросила врачей сообщать ей, если кто-то попытается самостоятельно прорваться к Гафту.
83-летний Валентин Гафт до инсульта работал, где только мог. Он говорил, что вынужден ходить на ток-шоу, чтобы заработать на лекарства — у артиста стремительно развивается болезнь Паркинсона.
Напомним, что Валентину Гафту запрещен въезд на территорию Украины.
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