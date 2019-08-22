24.99 / 25.25 27.64 / 28.07
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Концерт отменили, друзей не пускают: появились новости о состоянии Гафта после инсульта

16:00 22 августа 2019 382
Гафт
Инф. «ФАКТОВ»

Легендарного российского актера Валентина Гафта, который недавно перенес инсульт, выписали из больницы, но пока друзей к нему не пускают.

О том, что Гафта перевели из больницы в реабилитационный центр, сообщила агентству «Москва» его жена — актриса Ольга Остроумова.

Она также отметила, что концерт Гафта, запланированный на 4 сентября, не состоится. «После инсульта восстанавливаются год, а пока прошел только месяц — о прогнозах пока говорить рано», — подчеркнула женщина.

А друзья Гафта пожаловались изданию КП.ру, что Остроумова не пускает их к актеру. Она даже попросила врачей сообщать ей, если кто-то попытается самостоятельно прорваться к Гафту.

83-летний Валентин Гафт до инсульта работал, где только мог. Он говорил, что вынужден ходить на ток-шоу, чтобы заработать на лекарства — у артиста стремительно развивается болезнь Паркинсона.

Напомним, что Валентину Гафту запрещен въезд на территорию Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер