Культура и искусство

Концерт отменили, друзей не пускают: появились новости о состоянии Гафта после инсульта

Легендарного российского актера Валентина Гафта, который недавно перенес инсульт, выписали из больницы, но пока друзей к нему не пускают.

О том, что Гафта перевели из больницы в реабилитационный центр, сообщила агентству «Москва» его жена — актриса Ольга Остроумова.

Она также отметила, что концерт Гафта, запланированный на 4 сентября, не состоится. «После инсульта восстанавливаются год, а пока прошел только месяц — о прогнозах пока говорить рано», — подчеркнула женщина.

А друзья Гафта пожаловались изданию КП.ру, что Остроумова не пускает их к актеру. Она даже попросила врачей сообщать ей, если кто-то попытается самостоятельно прорваться к Гафту.

83-летний Валентин Гафт до инсульта работал, где только мог. Он говорил, что вынужден ходить на ток-шоу, чтобы заработать на лекарства — у артиста стремительно развивается болезнь Паркинсона.

Напомним, что Валентину Гафту запрещен въезд на территорию Украины.

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