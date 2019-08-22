Политика

Если Украина будет вести себя так дальше, то Россию, разумеется, вернут в G8, — Пионтковский

Новые люди, которые пришли к власти в Украине, почти обнулили все результаты внешней украинской политики, достигнутые за последние пять лет. Реакция новой украинской власти появилась только через две сутки от начала обвального разговора возвращения России в G8. Об этом в своем блоге на «Обозревателе» пишет журналист и политический деятель Андрей Пионтковский.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский пошел на поводу у кремлевской пропаганды и предпринимает усилия по созыву «нормандской четверки». Таким образом он делает посыл президенту Путину как «миротворцу», еще раз противопоставив своих политических оппонентов в Украине как «партию войны». Если такая позиция руководства страны будет продолжаться и дальше, то Россию вернут в G8, несмотря на то, что ни одна из тех причин, по которой она была исключена из клуба мировых держав, не была ликвидирована.

Пионтковский отмечает, что Россия своим поведением только усугубила кризис в отношениях. Однако ее хотят возвратить в «Большую восьмерку». Этому способствует и риторика новой украинской власти, которая ведет линию о том, что на Донбассе идет гражданская война, которую развязала «партия войны», 5 лет находившаяся у власти.

«Такими месседжами Зеленский поставил себя в идиотское и позорное положение. Говоря о партии войны, задумывались ли идеологи предвыборной кампании, в какое положение они поставили того же Макрона и Меркель? И вообще всех людей на Западе, которые поддерживали Украину. Ведь если у Порошенко была преступная партия войны, то выходит, что все эти люди были соучастниками преступления, поддерживая украинскую власть. … Ведь оказывается, что союзники Украины оказались соучастниками войны», — пишет журналист.

По его словам, Макрону, и особенно Меркель, очень трудно было внутри своей страны добиваться политики поддержки Украины и недопущения России в G8. На глав государств давил бизнес, заинтересованный в сделках с РФ.

«И если само украинское государство отрекается от себя, называя пять лет сопротивления Украины политикой войны, то что вы ждете от других государств?», — спрашивает политолог.

Он утверждает, что откат в мировой политике в отношении России пошел как раз по вопросу Украины, хотя Россия совершила массу других вещей (отравление в Солсбери, вмешательство в выборы США).

«Но основной претензией все-таки была агрессия против Украины и аннексия Крыма. И если украинское государство виновным в этом объявляет себя, то не нужно ожидать другого результата от других стран», — подчеркивает Пионтковский.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Андрей Пионтковский заявлял, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому самому в голову не могла бы прийти мысль о политической, тем более президентской карьере. Политолог считает, что проект «Зеленский» создан коллективным политтехнологом, обладающим серьезными ресурсами.

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