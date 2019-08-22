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"Стилистика проигравшего": в Сети раскритиковали заявление Зеленского о возвращении России в G8
После предложения президента США Дональда Трампа снова ввести Россию в состав «Большой семерки» с тем, чтобы превратить ее снова в полноценную «восьмерку» (G8) лидеры ведущих стран мира выразили свою позицию по данному вопросу. Решил не оставаться в стороне и глава Украинского государства.
В своем Facebook президент Владимир Зеленский напомнил, что Россия была исключена из состава «Большой восьмерки» после оккупации украинских Крыма и Донбасса, и с тех пор ничего не изменилось.
Зеленский отметил, что с марта 2014 года на территории Украины продолжается война, а полуостров Крым аннексирован Российской Федерацией. Поэтому возвращать Россию в сообщество, считает президент, можно только после возврата Украине Крыма, прекращения войны на Донбассе и освобождения политзаключенных и моряков.
«Возвращение оккупированного Крыма, прекращение боевых действий на Донбассе и освобождение более 100 политических заключенных и украинских моряков, которых удерживает Кремль, будет настоящим серьезным сигналом миру о том, что Россия готова снова занять свое место в повестке дня высокой дипломатии», — отметил президент Украины.
Также Зеленский поблагодарил страны, которые последовательно поддерживают Украину в отстаивании территориальной целостности и суверенитета.
Некоторые пользователи вежливо поддержали президента:
В то же время большинство читателей президентского блога считают, что глава государства не проявляет инициативы в данном вопросе, действует методом «тушения пожаров», не в состоянии выработать четкую твердую позицию по ключевым вопросам внешних отношений, поэтому Украина начинает проигрывать на международной арене:
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время переговоров в среду 21 августа выступили против возвращения России в G8 («Большую восьмерку»).
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