Шоу-бизнес

В трусах и в ботинках: Вера Брежнева оригинально утеплилась (фото)

Популярная певица Вера Брежнева, рассказавшая ранее, что ее мужу нравится, когда она без одежды, продолжается раздеваться. Она показалась топлес. А сейчас опубликовала новый провокационный снимок у бассейна. Звезда позирует у кромки воды в черных трусиках-бикини, свитере и ботинках на толстой подошве. В таком оригинальном наряде Вера загорает у бассейна.

«Вроде бы лето, время купальников, но приходится утепляться», — удивила Брежнева неожиданным фото.

Подписчики оценили оригинальность наряда, оставив ряд комментариев. «Главное, что ноги в тепле», «Хоть это и выглядит странно, но мне нравится», «Вера, ваше тело и лицо идеальное», «Вера, нереальная, идеальная, фарфоровая статуэточка. Не перестаю восхищаться, обожаю», «Какой красивый живот», — пишут под фото.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что популярная певица и актриса Алина Гросу сверкнула пышной грудью.

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