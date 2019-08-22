Алина Гросу засветила пышный бюст (фото)

Шоу-бизнес

Популярная певица и актриса Алина Гросу, которая в начале лета вышла замуж в Италии, засветила пышный бюст. Звезда после свадьбы выбирает довольно откровенные наряды, демонстрируя свои формы. На новых фото в Instagram Алина позирует в легком белом сарафане с очень глубоким декольте, открывающим грудь. Летний образ Гросу дополнила модной шляпой с широкими полями и босоножками.

Поклонники засыпали Алину комплиментами. А вот под предыдущими снимками, на которых Алина позирует в соблазнительном кружевном комбинезоне, разгорелись споры. Подписчики предполагают, что Алина увеличила грудь. Ведь певица очень похудела, выглядит стройной и подтянутой, а грудь стала только больше. В сети подозревают, что Гросу прибегла к помощи хирургов.

Ранее свою натуральность пришлось доказывать участнице конкурса «Мисс Украина» Марине Киосе, которую обвинили в увеличении груди. Девушка отправилась на прием к пластическому хирургу, который после обследования опроверг все подозрения. Повезло просто красотке.

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