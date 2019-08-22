Богомолов назвал Собчак будущей женой и вспомнил об Украине

Шоу-бизнес

Российский режиссер Константин Богомолов, у которого роман с Ксенией Собчак, назвал ее своей будущей женой и заявил, что эта любовь — навсегда.

Такими личными подробностями Богомолов поделился в интервью изданию «Московский комсомолец».

«Я могу только сказать одно и это не скрываю: я очень люблю, я очень счастлив, я знаю, что для меня это навсегда», — заявил он.

Богомолов также подчеркнул, что Собчак главные роли в его театре играть не будет. «К счастью, моя будущая жена не профессиональная актриса. И наши личные отношения для нас важнее, чем творческие», — уверен он.

В интервью Богомолов также рассказал, почему сотрудничает с властью и никогда не выйдет на несанкционированный митинг.

«Я не хочу рассуждать в режиме гражданской войны, на чьей я стороне. Мне одинаково противны истерические крики в какой-то передаче на РТР по поводу Украины и истерические крики в передаче „Дождя“ по поводу кровавого режима», — объяснил режиссер.

Он уверен, что все можно решить разговором. «И я считаю, мы имеем дело не с режимом, а с властью, которая может ошибаться. А иногда с плохими людьми во власти, которые могут сознательно причинять зло. Но все это решаемо цивилизованной риторикой, цивилизованными методами», — добавил Богомолов.

Напомним, что с бывшим мужем Собчак, Максимом Виторганом, риторика Богомолову не помогла. Мужчины подрались и Виторган сломал сопернику нос.



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