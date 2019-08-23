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Жизнь отдыхающих в опасности: в курортном Бердянске проверяющие пришли в ужас после увиденного в пансионатах у моря (видео)
После пожара в отеле «Токио Стар» в Украине ужесточают нормы безопасности в гостиницах. В то же время в стране остается много заведений и пансионатов, владельцы которых игнорируют все меры безопасности, связанные с соблюдением противопожарных нормативов. Об этом говорится в сюжете ТСН.
Сообщается, что журналисты телеканал решили проверить места, где живут отдыхающие в курортном Бердянске.
Отмечается, что уже на подъезде к Бердянской косе есть множество объявлений: отдохнуть у моря здесь приглашают практически в каждом доме. Внимание журналистов привлек пансионат «Аграрский мыс», где в цену люкса входит вентилятор и две кровати, но нет ни одного слова о безопасности.
«В номере никаких дымовых датчиков или каких-либо признаков противопожарной сигнализации. Спасатели говорят, что заселение должно начинаться с информации, куда бежать и что делать в случае пожара. Причем — под вашу собственную подпись», — говорится в сюжете.
В каждом номере отеля должна быть сигнализация, которая реагирует на дым и открытое пламя, говорят спасатели. Кроме того, должны быть размещены схемы эвакуации, а также оборудованное место для курения.
Но в отеле нет ни пожарных кранов, ни схемы эвакуации, и даже пожарного выхода.
Спасатели знают о нарушениях, но не имеют права проводить проверки, потому что их плановый годовой график утверждает Минэкономразвития.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», владелец отеля «Токио Стар», в котором в ночь на 17 августа во время пожара погибли девять человек, бизнесмен Вадим Черный решил «перевести стрелки» и представить свое дело «политическим». В частности, он сделал неожиданное заявление о том, что считает свой арест политическим заказом.
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