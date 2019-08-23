Шоу-бизнес

ТВ+кино

Однажды на съемках так скакал на коне, что веткой мне едва не оторвало голову, — Артемий Егоров

Канал «2+2» приступил к съемкам остросюжетного сериала «Рейнджер». 24-серийный детектив — история молодого и принципиального сержанта канадской конной полиции Пола Гордийчака, который волею судьбы оказывается в небольшом приграничном украинском городке, где становится участковым. Съемки сериала проходят в Киеве, Ивано-Франковске и Карпатах. Специально для съемок в горах исполнитель главной роли — популярный актер Артемий Егоров («Маэстро», «Вскрытие покажет», «Тройная защита») — прошел курс восточных единоборств, стрельбы из пистолета и экстремального вождения. Самые сложные съемки проходят на крутых лесных дорогах, возле водопадов и горных рек. Снимает сериал известный украинский режиссер Сергей Крутов. Премьера сериала состоится в начале 2020 года. — Я счастлив вновь встретиться на площадке с Сергеем, — признался «ТелеФАКТАМ» Артемий Егоров. — Он ведь был моим первым режиссером в 2011 году. С тех пор мечтал вновь поработать вместе, но все никак не получалось. И вдруг мне говорят, что Сережа проводит кастинг на роль украинского Чака Норриса. Конечно, я тут же захотел участвовать! Сделал видеопробы — по ним меня и утвердили.

«Если буду просить дублера, чести мне это не сделает»

— Артемий, как чувствуете себя в роли рейнджера?

— Обалденно! Мне кажется, что пока это одна из моих лучших ролей. Хотя, признаюсь, если бы мне предложили работу настоящего рейнджера, не согласился бы. Ох и сложно это! Казалось бы, у нас всего лишь кино, но все по-настоящему — драки, погони. Очень тяжелые съемки. Знаете, что мне помогает? Воздух Карпат, где мы работаем над самыми сложными сценами. Он действительно питает энергией.

— Обычно одесситы называют себя морскими людьми.

— Это и про меня. Кстати, на съемках в Карпатах я первый раз в жизни увидел горы. Они замечательные, однако все же не могу изменить морю. Водная стихия дает простор, а горы — силу. Ощущение свободы сейчас для меня самое важное.

— Правда, что для роли рейнджера вам пришлось научиться ездить на мотоцикле?

— Да, я брал уроки вождения. Чтобы ездить по горным дорогам, необходимо иметь особые навыки. Для этой роли осваивал боевые искусства и стрельбу. А еще вспомнил, как ездить на лошадях. По сути, это оказалось для меня одним из самых сложных испытаний. У меня был страх перед лошадью. Четыре года назад я снимался в полнометражном фильме «Трое» и едва не остался без головы. Была сложная сцена, я скакал во весь дух на лошади, зацепился за ветку, и мне чуть не оторвало башку. С тех пор каждая сцена с лошадьми дается с трудом.

— Могли бы воспользоваться услугами дублера.

— Если я буду просить дублера, чести мне это не сделает. Знаете, актерская профессия — не очень-то мужское дело.

— Не мужское?

— Ну да. Нас гримируют, красят, мы должны нравиться — это все удел женщин. Поэтому мужчина должен оставаться мужчиной хотя бы в сложных боевых сценах.

— Но несмотря на все, вы выбрали эту «немужскую» профессию.

— На самом деле, по образованию я автомеханик. Диплома актера у меня нет, проходил свои «университеты», уже играя в театре. «Корочка» никогда меня не интересовала. Ходил в актерскую студию «Успех» Одесской киностудии, потом остался у своего мастера Натальи Князевой в театре «Тур де Форс». Пять лет отработал и понял, что мужчина все же должен быть с деньгами — взял и ушел. Это был не профессиональный театр, поэтому денег я не получал. Стал служить в Одесском областном театре кукол, где платили в месяц 1200 гривен. Это было ужасное время.

В первый съемочный день "Рейнджера", по традиции киношников, на площадке была разбита тарелка

— Автомехаником вы бы заработали гораздо больше.

— Однозначно. Но я влюбился в актерскую профессию. Начал понемногу сниматься в кино. Роли были небольшие и тоже не приносили денег. Приходилось все время подрабатывать. Был ночным уборщиком в отеле, грузчиком, раздавал рекламу на улице. В общем, как-то выживал. Так было до 2014 года, пока режиссер Анатолий Матешко не предложил мне главную роль в фильме «Тройная защита». После этого все пошло.

«При росте 194 сантиметра я весил 63 килограмма»

— Вы никогда не думали оставить актерство?

— Десять раз собирался. Особенно, когда был уже на грани того, чтобы ограбить банк. У меня накопилась куча долгов, не знал, где взять деньги. Помню, как-то познакомился с одним мужиком, одесским музыкантом, который сильно любил выпить. Это было накануне 1 апреля. Он говорит: «Идем, заработаешь деньги». И вот 1 апреля мы с ним становимся на Дерибасовской и начинаем играть на гитарах. Стояли, наверное, часов пять. Знаете, каким был мой заработок?! 40 гривен по одной гривне. Помню, держу эти гроши в руке, и у меня начинают идти слезы. Вдруг понял, что не хочу больше быть актером.

— Что тогда помогло выстоять?

— Меня остановила сила духа. Понял, что могу бросить что угодно, но только не актерство. Знаете, я почему-то всегда внутренне был уверен, что буду зарабатывать деньги именно этим. Это был сложный путь. Я брал деньги в долг, чтобы купить билет и приехать в Киев на кастинг. Мне говорили: «У тебя нет образования — до свидания. Можешь рассчитывать только на массовку».

Но я не сдавался. В то время я был очень худой. При росте 194 сантиметра весил всего 63 килограмма. Однажды меня вроде утвердили на роль, где требовалось играть постельные сцены. Режиссер сказал: «Разденьтесь, покажите свое тело». Я разделся, мне тут же ответили: «Мы вам перезвоним».

— Сколько сейчас весите?

— 94 килограмма. Пять лет понадобилось, чтобы набрать мышечную массу. Это правильная еда, постоянные тренировки. У меня белково-углеводная диета. Основная еда — гречка, рис и мясо. Кстати, для роли рейнджера пришлось набрать 12 килограммов чистой мышечной массы. И это всего за два месяца. К тому же я продолжаю набирать. Это достаточно тяжело. Часто после съемочного процесса, который может длиться 15 часов, еду в спортивный зал и два часа занимаюсь. Добравшись домой, без сил падаю на кровать. Шесть часов сплю — и снова на съемки. Но, признаюсь, оно того стоит.

— Кто помогал вам переживать трудные времена?

— Родители. Они всегда поддерживали меня и считали, что сам смогу принять правильное решение. Правда, не так давно признались, что было время, когда они чуть не разуверились во мне и полагали, что я в результате вернусь на СТО. Это для всех был сложный период.

«Хочу поселиться в Лос-Анджелесе и купить дом с апельсиновым садом»

— Вам еще нет и 30 лет, но выглядите старше.

— Это лишь внешне. Мозгов, на самом деле, не сильно прибавилось. Знаете, что меня спасало в самых сложных ситуациях? Любовь. Мы с супругой, актрисой Аленой Тимковой, вместе почти девять лет. Она моя муза. Это удивительная история. Познакомились в театре, где оба играли. К тому времени Алена была достаточно состоятельной женщиной, а я задрипанным актеришкой. Играли в одном спектакле, и это нас сблизило. По сути, с того момента уже не расставались. Из театра тоже ушли вдвоем и сейчас больше снимаемся в кино.

— Уже перебрались в Киев?

— Пять лет работаю, в основном, в Киеве. К сожалению, в Одессу приезжаю редко. Но одесситу трудно порвать с городом. Для меня Одесса навсегда останется домом. Так что, считайте, официально я никуда не переехал. Просто живу в Одессе, а на работу езжу в Киев.

— Перед началом съемок вы пересматривали серии «Уокера, техасского рейнджера» с Чаком Норрисом?

— Герой Чака — один из моих любимых персонажей еще с детства. Но сейчас я специально не пересматривал серии, просто не хотел копировать Норриса. До сих пор помню один яркий момент из «Техасского рейнджера». Это была сцена, когда героя, которого играет Чак Норрис, вместе с машиной зарывают в яму. Я смотрел этот фильм совсем маленьким. Когда герой Чака лежал без сознания, я начинал плакать. Потом рейнджер выпивал какой-то напиток, газовал, машина выезжала, и я успокаивался: «Фух, слава Богу!»

— Вы действительно чем-то похожи на Чака Норриса.

— На самом деле, мне хочется быть таким же харизматичным, как Том Харди, и утонченным, как Кристофер Уокен. Это два моих самых любимых актера. Очень нравятся и мэтры старой школы: Джек Николсон и Аль Пачино.

— О чем вы мечтаете?

— Очень надеюсь, что зрителям понравится моя работа, в которую вкладываю много сил. Нам, актерам, так обидно, когда этого не случается. А что касается большой мечты, то хочу поехать в Америку, поселиться в Лос-Анджелесе и купить нам с женой дом с большим апельсиновым садом.

— Значит, все-таки Голливуд?

— Есть такая старая поговорка: «Плох тот солдат, который не хочет стать генералом». Я немножко перефразирую: «Плох тот актер, который не мечтает играть в Голливуде». Как ни крути, но именно там центр кинематографа и вся его сила. Это самый высокий уровень! Сейчас усиленно учу английский язык. Для американских режиссеров очень важно, чтобы не было никакого акцента.

У меня есть друг — украинский актер Денис Столяренко, который сейчас работает в Голливуде. Квентин Тарантино уже собирался утвердить его на роль молодого Полански в фильме «Однажды в… Голливуде». Но после нескольких проб, из-за акцента, Денису отказали. Это я к тому, что в жизни все возможно.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» ведущий программы «Говорить Україна» Алексей Суханов, который снялся в художественной картине «Відлуння» украинского режиссера Валерия Шалыги, рассказал о своем первом опыте работы в кино.



Фото «2+2»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter