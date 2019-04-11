Судя по сериалам, где я снялась, меня можно назвать актрисой эротических сцен, — Наталка Денисенко

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Костюмированная драма «Крепостная» стала самым успешным сериалом марта за последние несколько лет. Уже осенью на телеканале СТБ зрители увидят продолжение романтической истории. Одну из главных ролей, актрису Ларису Яхонтову, сыграла Наталка Денисенко. Героиню на эту роль искали около года, продюсеры пробовали более 80 артисток. Пока шел кастинг, Наталка забеременела, успела родить и таки получила роль, на которую претендовали многие. Напомним, ранее о самых ярких моментах съемок «Крепостной» «ФАКТАМ» рассказал режиссер-постановщик сериала Максим Литвинов.

— У вашей героини из «Крепостной» потрясающие наряды.

— Спасибо нашим художникам и костюмерам (в интервью «ФАКТАМ художник по костюмам Дмитрий Курята раскрыл секреты гардероба звезд сериала «Крепостная». — Ред.). Моя героиня — актриса нежинского театра Лариса Яхонтова. И хотя мы снимали события, происходившие в XIX веке, у моей героини платья, которые были модными в XVIII веке — огромные воротники и короны. Лариса Яхонтова играла в театре, и ее героини были из прошлой эпохи — XVIII века. На съемках мне было сложно двигаться, не могла свободно дышать из-за корсетов. К тому же практически всем актрисам, занятым в съемках «Крепостной», цепляли искусственные волосы. У меня было 300 граммов волос и дополнительно 200 граммов накладки, которая держала эти волосы, использовали также кучу шпилек, чтобы такая замысловатая прическа держалась. На каждой съемке мне приходилось носить на голове лишних полкилограмма веса. И это не каких-нибудь 10 минут, а 12 часов!

— На период съемок сериала вы только родили малыша…

— И при этом часто приходилось ездить в командировки. Скажем, нежинский театр мы снимали в Житомирской филармонии. Мой Андрюша в это время был еще на грудном вскармливании, из бутылочки сосать отказывался, поэтому я вынуждена была брать ребенка с собой во все поездки. Мама или муж привозили его на площадку, и я кормила сына. Где мы с ним только не побывали! Называем Андрюшу «круизным мальчиком». Когда съемки проходили в павильоне, нам с сыном выделяли отдельную комнату. Он там ползал, как в детской.

— В первом сезоне «Крепостной» были достаточно откровенные сцены со Станиславом Бокланом.

— Если посмотреть все мои сериалы, то меня можно назвать актрисой эротических сцен. Постоянно с кем-то любовь, страсть, поцелуи. Но в «Крепостной» была другая ситуация. Всего пару месяцев назад я родила, поэтому была не в самой лучшей форме и себе не нравилась. Режиссер «Крепостной» Максим Литвинов уже снимал меня в подобной эротической сцене в сериале «Плохой хороший коп», но это было еще до беременности. Тогда я могла похвастаться суперфигурой, все очень красиво. А тут я переживала, как буду выглядеть. Еще и с дядей Стасом (Станислав Боклан. — Ред.) такая сцена. Ранее мы играли дедушку и внучку, отца и дочку, поэтому теперь я не представляла, как это будет и что делать.

Перед съемками сцены пришла на площадку в халате, раскрываю его перед режиссером и показываю: «Вот тут складочка, и тут». Но он меня убедил, что все будет хорошо. Играя эротические сцены, всегда чувствуешь неловкость, ведь нужен близкий контакт, чтобы все смотрелось естественно и эстетично. Дядя Стас — прекрасный актер, с отличным чувством юмора, мы знакомы давно, поэтому у нас все получилось. Кстати, это был мой первый съемочный день на проекте. Эротические сцены — обычная работа. Ты не получаешь удовольствия во время поцелуя, нужно помнить, что говорить, делать, включать мозг. Не можешь расслабиться и просто целоваться.



* В сериале «Крепостная» партнером Наталки Денисенко был Станислав Боклан



— Как ваш супруг — популярный актер Андрей Фединчик — реагирует на такие сцены в кино?

— Как-то я получила сценарий, где было написано: «Героиня просыпается и всю сцену разговаривает голая». Меня утвердили в этот проект, но я попросила специальное белье и накладки. Мне сказали, что так не пойдет, нужно, чтобы была видна грудь. Мы с Андреем обсудили все, и я отказалась от проекта.

Но, кажется, Андрей ревнует меня меньше, чем я его. Он же тоже снимается в таких ролях. Обычно, когда видит мои слишком откровенные сцены, просто уходит, а я, наоборот, все тщательно высматриваю.

— Известно, что вы с Андреем познакомились на проекте, играя влюбленную пару.

— На самом деле мы впервые встретились на озвучке какого-то фильма. Помню, увидела Андрея и подумала: «Вот бы мне такого мужа!» Он показался мне идеальным: веселый, красивый, спокойный. Полностью мой типаж — темноволосый красавчик. После знакомства в студии решила добавить его в «Фейсбуке» — вдруг на свидание пригласит. Захожу на его профиль и вижу, что он месяц назад женился. Тут же закрыла страницу, понимая, что он мне не подходит. Я всецело занималась собой и наслаждалась жизнью.

И вот через несколько месяцев мы с Андреем встретились на площадке сериала, где его утвердили на роль моего возлюбленного. Съемки шли, мы много общались, я познакомилась с его женой. Андрей очень хороший человек, нам было весело вдвоем. И в какой-то момент наша энергия начала перерастать во что-то большее. Но наша история — это скорее исключение, чем правило. Да, актеры могут влюбиться на проекте, но очень редко это перерастает в такую семью, как у нас с Андреем. Мы считаем, что у нас особый случай. Это была судьба, и от этого никуда не деться.

— Когда Андрей сообщил о своем разводе, что вы почувствовали?

— Очень испугалась. Есть обычные романы, когда люди целуются, присутствует физический контакт, у нас такого не было. Мы просто много общались и чувствовали чистую любовь. Целовались только в сценах на площадке. Андрей — честный и серьезный мужчина, поэтому сделал такой важный шаг. Я говорю, что околдовала его своей энергией. Но он уверен: если бы не хотел, ничего бы не было.

— Вы снимались практически до последних месяцев беременности.

— Когда забеременела Андрюшей, у меня было несколько предложений, от которых не хотелось отказываться. Но пришлось: подготовка затягивалась, а животик рос. Я снималась до седьмого месяца. Были проекты, где на меня одевали платья больших размеров, ставили перед кадром стул, вазу, коробку, я все время прикрывалась сумкой. Выходили из положения как могли. Потом я родила и думала, что буду сидеть дома с ребенком, но появилась «Крепостная», и меня утвердили на роль, которую хотели все!

— Помните свою первую роль?

— Несколько раз я играла подружек главных героинь. Тогда снималось много российских сериалов — это были легкие деньги и хороший опыт.

— Испытывали страх перед камерой?

— Помню первый экзамен в институте имени Карпенко-Карого. Меня завели в кабинет, где сидели преподаватели, и поставили перед камерой. Они что-то спрашивали, сидя за моей спиной, я невольно к ним поворачивалась, а они все повторяли: «Смотрите в камеру». Я не понимала, почему должна разговаривать с ними, но смотреть в камеру. Тогда, конечно, была очень зажата, но все дело привычки. Когда осознаешь, как выглядишь в кадре, начинаешь расслабляться. Камера ловит тебя по-особенному и правдиво.

— Какая у вас была самая сложная съемка?

— В фильме, где мы играли со Стасом Бокланом дочь и отца. По сюжету я была беременна, попала в аварию и умирала. Нужно было бросаться на лобовое стекло машины. Конечно, это делали каскадеры, но из-за того, что было несколько крупных кадров, мне тоже пришлось кидаться под машину. Это такой экстрим, к тому же с накладным животом.

Не люблю также, когда снимают зимой лето. Тебе очень холодно, а ты в футболке должна делать вид, что тепло. Или когда ночью снимают теплый вечер. Больше всего не нравится, когда нужно вставать на съемки в четыре часа утра. Или сниматься всю ночь напролет. Но нет такого, что могло бы меня заставить отказаться от этой профессии.

— Успеваете отдыхать между съемками?

— После Нового года мы всей семьей летали в Египет. Январь и февраль в кинопроизводстве — достаточно спокойное время, и у нас выдалась неделька. Ничего не делали, только купались и ели.

— Скоро Пасха, вы соблюдаете пост?

— Нет. Я никогда себе ни в чем не отказываю, но последнее время совсем перестала есть хлеб, мучное и сахар в чистом виде. Дома стараюсь готовить правильную еду. Никогда не жарю на подсолнечном масле — только оливковое, стараюсь в духовке запекать или варить. Ребенка важно приучать с детства к здоровой еде. Предпочитаю простые, вкусные, полезные блюда. Андрей равнодушен к тортам и печеньям. Он больше по мясу. И я, чтобы порадовать мужа, делаю то, что ему нравится.

— Поддерживаете еще как-то фигуру, кроме правильного питания?

— Недавно вернулась в зал. До беременности вообще не могла жить без тренировок. С детства все время чем-то занималась, включая бальные танцы. Сейчас уже вижу результаты — тело подтянулось.

— Говорят, вы прекрасно танцуете на пилоне.

— Я еще до родов решила попробовать. Мне сказали, что пилон даже лучше, чем занятия в зале. Сначала думала: да что там сложного? У меня же такая крутая физическая подготовка. Но после сильнейшей крепатуры поняла, что это непросто. Тем не менее решила продолжать. Это сексуально и очень женственно. Правда, когда забеременела, перестала заниматься. Я тогда хотела только спать.

Когда меня утвердили в сериал «За витриной», моя героиня работала в стриптиз-клубе официанткой. Но режиссер Мила Погребинская знала, что я занималась танцами на пилоне и предложила мне стать не официанткой, а танцовщицей. Конечно, я согласилась. Как же было тяжело после родов возобновлять занятия! Рада, что все получилось.

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Фото СТБ

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