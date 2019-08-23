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Тяжелый выдался день: фото девочки до и после первого посещения школы насмешили сеть

11:56 23 августа 2019 608
Люси до школы
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница шотландского города Глазго Джиллиан Фалконер насмешила сеть, опубликовав в соцсетях фотографии своей пятилетней дочери Люси — до и после ее первого дня в школе после каникул. Трансформация из радостно улыбающейся, аккуратно одетой и причесанной девочки в хмурую, взъерошенную, школьницу с бантом набекрень и съехавшими вниз гольфами, впечатлила комментаторов. «Тяжелый выдался день», «Она выглядит так, будто провела несколько раундов с боксером-тяжеловесом Энтони Джошуа и победила» — отметили они.

Джиллиан, мать четырех детей, говорит, что на самом деле дочка через вернулась домой, проведя несколько часов в школе, в еще более плачевном виде. «Ее юбка спустилась почти до щиколоток, бант был практически сзади. Я думаю, что школьная форма была ей несколько велика. И что она была очень рада встретиться со своими друзьями», — рассказала она изданию Metro.

Люси очень устала и отправилась спать раньше обычного. А когда мама спросила, что она делала в школе, ответила: «О, да ничего особенного!».

В Глазго учебный год начинается в августе. Большинство детей в Великобритании возвращаются за парты в первую неделю сентября. Так, в сентябре, как писали «ФАКТЫ» впервые отправится в школу четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма — принцесса Шарлотта.

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