Общество и люди

Много солнца и летнего тепла: синоптик уточнила прогноз на День независимости

В субботу, 24 августа, в День независимости, на территории Украины, в основном, будет сухо, солнечно и тепло. Такая же погода в стране сохранится и в начале следующей недели.

«Лишь на западе возможны отдельные грозовые дожди. В восточных, центральных областях и на юге ветер ожидается порывистым, до сильного», — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в западных регионах днем — до + 24 + 28 градусов, на севере страны и в Винницкой области — до + 27 + 29 градусов. На юге, востоке и в большинстве центральных областей будет жарко: + 29 + 34 градуса.

«Киев на День Независимости будет сиять солнцем и радовать теплом. Без осадков, +27 градусов», — прогнозирует синоптик.

Эксклюзивный материал с прогнозами синоптиков относительно погоды в последние дни августа «Тепло и сухо: синоптики уточнили прогноз погоды на последние дни лета (карты)» читайте на сайте «ФАКТОВ».

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