Апокалипсис через несколько дней: ученые предупредили об опасности

Мир

Ну что же, Земля пережила еще один конец света, который был намечен на 10 августа. Именно в этот день, по мнению астрологов и уфологов, зловещая планета Нибиру должна была столкнуться с Землей и уничтожить на ней все живое. Этого, к счастью, не произошло. Однако специалистов в сфере уфологии и астрологии это не смутило и они уже успели назначить новую дату конца света.

Появилась информация, что «Потенциально опасный» астероид, превосходящий по своим размерам Великую пирамиду Гизы, известную также как пирамида Хеопса, приблизится в конце августа к Земле. Об этом свидетельствуют данные NASA.

Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.

28 августа этого года 2019 OU1 окажется в 40 раз ближе к Земле, чем Венера. Астероид разминется с нашей планетой на расстоянии около миллиона километров. Казалось бы, обычная информация из раздела астрономии. Время от времени гигантские астероиды приближаются к Земле на опасное расстояние. Но к большим бедам это не приводило.

Уфологи же решили развить эту информацию. Они углядели в астероиде не что иное, как инопланетный военный корабль. Альтернативные эксперты в области изучения космоса настаивают, что столкновение с инопланетным объектом неминуемо — человечество ждет апокалипсис.

Астероид размером с пирамиду Хеопса действительно является аппаратом пришельцев. Уфологи в этом даже не сомневаются. В качестве основного довода, что это именно так, они приводят тот факт, что космическое тело не просто летит в пространстве, а движется по точно продуманной траектории, то есть им кто-то управляет.

Так вот, по подсчетам этих самых экспертов, десант пришельцев с Нибиру прилетит на Землю действительно 28 августа. Инопланетяне всего за три дня захватят всю планету. Аннунаки, коренные жители планеты Нибиру, о которых упоминалось еще в мифологии шумеров, хотят вернуть господство в Солнечной системе. Уже 1 сентября начнется конец света.

Ну что, страшно? Украинский ученый советник главы Национального космического агентства Украины Эдуард Кузнецов допускает, что инопланетяне могут существовать. Но, если они когда-нибудь и прилетят, вряд ли в их планы будет входить захват нашей планеты.

— Инопланетяне? А почему нет? Космос нами изучен мало. Но я могу с уверенностью сказать, что, если когда-нибудь инопланетяне прибудут на Землю, они не будут такими страшными, как их показывают в фантастических фильмах, — убежден Кузнецов. — Если они прилетят с исследовательской целью, то… Исследователи не бывают злыми и кровожадными. Если у инопланетян будут космические корабли, способные преодолевать огромные расстояния, значит, по интеллекту они ушли далеко от нас. Инопланетяне, которые посетят Землю, будут высокоморальными, на высокой ступеньке умственного развития. И, думаю, очень удивятся тому, как мы губим свою планету.

Предположим, Земля — наш космический корабль. А мы члены экипажа. Можете себе представить, чтобы космонавты в космосе уничтожали свой летательный аппарат или других членов экипажа? Вот и я не могу. Думаю, что инопланетяне, посетив Землю, будут неприятно удивлены тем, что тут увидят.

— А мы сами когда-то сможем летать в гости к инопланетянам? Ну, или хотя бы на Марс?

— У землян пока нет такой техники, чтобы лететь на тот же Марс. Но я почти уверен, что лет через 10−15 ракеты для передвижения в пределах Солнечной системы появятся.

— Землян часто пугают столкновениями с различными астероидами. Грозит ли нам какая-нибудь опасность?

— От возможных столкновений с другими небесными телами нас оберегают Солнце и Юпитер. Эти планеты имеют такую огромную массу по отношению к Земле! Ну вот, если в цифрах: масса Солнца равна 99,8 процента массы всей Солнечной системы! Конечно же, оно, скорее всего, притянет к себе космическое тело, которое будет лететь к Земле. Вероятность столкновения какого-либо астероида с Землей — тысячная доля процента.

Ближайшая опасная дата намечена примерно на 2029 год. К Земле летит крупный астероид Апофис. Потом, в 2036 году, он пролетит еще ближе к Земле. О последствиях мы пока ничего сказать не можем. Но, думаю, обойдется без катаклизмов. Все будет зависеть от того, на каком расстоянии от Земли он пройдет. Если 200 тысяч километров и выше, то все будет хорошо.

О том, кто такие аннунаки, какие страшные открытия готовит нам зловещая планета Нибиру, а также полное интервью с Эдуардом Кузнецовым и рассказ участницы «Битвы экстрасенсов» Ларисы Могилы читайте на сайте «ФАКТОВ».

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