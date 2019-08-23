24.98 / 25.24 27.59 / 28.01
Киев: +20
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Одесса — это Украина: яркие фото флешмоба ко Дню флага на Потемкинской лестнице (фото, видео)

15:25 23 августа 2019 92
День флага в Одессе
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 23 августа, в Одессе ярко отметили День флага, развернув на Потемкинской лестнице 28-й украинский флаг — по метру на каждый год независимости страны.

Яркие фото в Twitter опубликовал «Укринформ».

Читайте также: А потом пришел «русский мир»: в сети припомнили последний День флага в Донецке до оккупации

Также в соцсетях опубликовали видео с огромным национальным флагом на Потемкинской лестнице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году официальному празднику — Дню флага — 15 лет. Материал «День Государственного Флага Украины: красивые поздравления и яркие открытки» читайте на нашем сайте.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер