Украина

Одесса — это Украина: яркие фото флешмоба ко Дню флага на Потемкинской лестнице (фото, видео)

В пятницу, 23 августа, в Одессе ярко отметили День флага, развернув на Потемкинской лестнице 28-й украинский флаг — по метру на каждый год независимости страны.

Яркие фото в Twitter опубликовал «Укринформ».

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Также в соцсетях опубликовали видео с огромным национальным флагом на Потемкинской лестнице.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году официальному празднику — Дню флага — 15 лет. Материал «День Государственного Флага Украины: красивые поздравления и яркие открытки» читайте на нашем сайте.

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