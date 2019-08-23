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Одесса — это Украина: яркие фото флешмоба ко Дню флага на Потемкинской лестнице (фото, видео)
В пятницу, 23 августа, в Одессе ярко отметили День флага, развернув на Потемкинской лестнице 28-й украинский флаг — по метру на каждый год независимости страны.
Яркие фото в Twitter опубликовал «Укринформ».
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Также в соцсетях опубликовали видео с огромным национальным флагом на Потемкинской лестнице.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в 2019 году официальному празднику — Дню флага — 15 лет. Материал «День Государственного Флага Украины: красивые поздравления и яркие открытки» читайте на нашем сайте.
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