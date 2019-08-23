Между Путиным и Зеленским начался диалог: сделано громкое заявление

Политика

Между президентами России и Украины начался диалог, который получает развитие. Об этом заявил пресс-секретарь президента Путина Дмитрий Песков.

«Пока мы констатируем начало диалога между двумя президентами, констатируем определенные контакты, которые осуществляются в развитие этих разговоров и в развитие пониманий, которые были достигнуты в ходе этих разговоров», — цитирует Песков РБК.

Так чиновник ответил на вопрос о том, как можно оценить отношения России и Украины в свете новостей о готовящемся обмене заключенными.

Песков также напомнил, что сам Путин 19 августа заявил, что «разговоры с Зеленским внушают осторожный оптимизм».

Напомним, 22 августа, стало известно, что Москва и Киев предварительно договорились об обмене в формате «33 на 33». «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник, сообщил, что Россия и Украина могут обменять граждан до конца августа.

Утром в пятницу, 23 августа, с рабочим визитом в Киев прилетела российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Предполагается, что она примет участие в переговорах по обмену удерживаемыми лицами либо же в процедуре обмена.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter