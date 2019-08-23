Красивые поздравления с Днем Независимости Украины 2019

Общество и люди

24 августа у Украины большой праздник — День Независимости. Во всех городах страны праздновать День Независимости будут по-своему, но личные поздравления никто не отменял.

«Факты» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.

Желаю больше поводов для гордости за свою страну. Сил и смелости, чтобы самому создавать такие поводы. Пусть любовь к своей родной земле не угасает. С праздником независимости!

***

З національним святом українського народу —

Днем незалежності — ми щиро Вас вітаємо!

Благополуччя, щастя, радості, натхнення,

Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.

Нехай це свято Вам наснаги додає,

В майбутнє краще доля стежку прокладе.



***

Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древнії кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

Ти у думах співця-кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співа.

Живи, Україно! Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.



***

Наша славна Україна,

Наше щастя і наш рай,

Чи на світі є країна

Ще миліша за наш край?

І в щасливі й злі години

Ми для неї живемо.

На Вкраїні й для Вкраїни

Будем жити й помремо.

Читайте также подборку поздравлений с Днем Независимости в стихах и прозе.



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