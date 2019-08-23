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Красивые поздравления с Днем Независимости Украины 2019
24 августа у Украины большой праздник — День Независимости. Во всех городах страны праздновать День Независимости будут по-своему, но личные поздравления никто не отменял.
«Факты» сделали для вас подборку поздравлений и открыток.
Желаю больше поводов для гордости за свою страну. Сил и смелости, чтобы самому создавать такие поводы. Пусть любовь к своей родной земле не угасает. С праздником независимости!
***
З національним святом українського народу —
Днем незалежності — ми щиро Вас вітаємо!
Благополуччя, щастя, радості, натхнення,
Добра, здоров’я й злагоди бажаємо.
Нехай це свято Вам наснаги додає,
В майбутнє краще доля стежку прокладе.
***
Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древнії кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна — у пісні, у слові,
Ти у думах співця-кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співа.
Живи, Україно! Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
***
Наша славна Україна,
Наше щастя і наш рай,
Чи на світі є країна
Ще миліша за наш край?
І в щасливі й злі години
Ми для неї живемо.
На Вкраїні й для Вкраїни
Будем жити й помремо.
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