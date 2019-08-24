«Воры в законе» идут на Донбасс: мафиози намерены взять под контроль преступность региона

Мир

В России криминальная династия Асатрян планирует установить контроль над Саратовской Ростовской областями, а затем и над охваченными войной «ДНР» и «ЛНР». Об этом пишет агентство «Прайм Крайм».

По информации журналистов, перемены стали возможны после того, как Сергей Асатрян, сын известного «вора в законе» Эдуарда Асатряна, сумел добиться восстановления своего «воровского» статуса.

Произошло это в тюрьме города Балашов в Саратовской области; помог проштрафившемуся законнику его друг, «вор в законе» Сухач (Олег Сухачев), с которым они когда-то вместе сидели. Некоторое время, утверждают источники, Сухач сомневался, стоит ли поддерживать товарища, однако позже принял решение в его пользу.

Именно это события и может привести к большим переменам в воровском мире всего юга России — ведь тюрьма Балашова считается в этом регионе главной.

«Знающие люди» полагают, что в итоге клан Асатрянов может фактически получить контроль над всеми указанными территориями, и уже начали подготовку к такому шагу.

Агентство напоминает, что Эдуард по кличке Эдик Осетрина — весьма известный и влиятельный персонаж в криминальных кругах; его сын пошел по стопам отца и тоже заделался вором, однако «карьера» его до сегодняшнего дня складывалась не слишком радостно: некоторое время назад его после очередного конфликта раскороновали. Теперь, после «восстановления титула» он снова готов бороться за место под солнцем.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отказавшийся от титула «вора в законе» Муха Люберецкий стал «пикапером» — он решил вступить в психологическую борьбу с правоохранителями с тем, чтобы не попасть под действие «путинского» закона об ОПГ и не оказаться на длительное время за решеткой.

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