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«Воры в законе» идут на Донбасс: мафиози намерены взять под контроль преступность региона
В России криминальная династия Асатрян планирует установить контроль над Саратовской Ростовской областями, а затем и над охваченными войной «ДНР» и «ЛНР». Об этом пишет агентство «Прайм Крайм».
По информации журналистов, перемены стали возможны после того, как Сергей Асатрян, сын известного «вора в законе» Эдуарда Асатряна, сумел добиться восстановления своего «воровского» статуса.
Произошло это в тюрьме города Балашов в Саратовской области; помог проштрафившемуся законнику его друг, «вор в законе» Сухач (Олег Сухачев), с которым они когда-то вместе сидели. Некоторое время, утверждают источники, Сухач сомневался, стоит ли поддерживать товарища, однако позже принял решение в его пользу.
Именно это события и может привести к большим переменам в воровском мире всего юга России — ведь тюрьма Балашова считается в этом регионе главной.
«Знающие люди» полагают, что в итоге клан Асатрянов может фактически получить контроль над всеми указанными территориями, и уже начали подготовку к такому шагу.
Агентство напоминает, что Эдуард по кличке Эдик Осетрина — весьма известный и влиятельный персонаж в криминальных кругах; его сын пошел по стопам отца и тоже заделался вором, однако «карьера» его до сегодняшнего дня складывалась не слишком радостно: некоторое время назад его после очередного конфликта раскороновали. Теперь, после «восстановления титула» он снова готов бороться за место под солнцем.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», отказавшийся от титула «вора в законе» Муха Люберецкий стал «пикапером» — он решил вступить в психологическую борьбу с правоохранителями с тем, чтобы не попасть под действие «путинского» закона об ОПГ и не оказаться на длительное время за решеткой.
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