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В России выпускников из "Л/ДНР" отказываются принимать в вузы
В России в ряде высших учебных заведений отказываются принимать на учебу выпускников из ОРДЛО, а на оккупированных территориях Донбасса идет сокращение педагогов. Ранее известный волонтер Тим Златкин сообщал, что на оккупированных территориях планируют уволить 28 тысяч горняков.
В группе «Информационное сопротивление» сообщают, что среди российских вузов, отказывающих в приеме выпускникам с оккупированных территорий, в частности, Московский государственный горный университет, Военно-морская Академия им. адмирала Кузнецова и Новосибирский государственный университет.
«До конца августа по распоряжении так называемого «министра образования и науки ДНР» Кушакова остановлен набор и прием на работу преподавателей в «учебные заведения» всех уровней. Согласно его же распоряжения, в «вузах» проводится пересмотр штатного расписания с целью «дальнейшей его оптимизации», — пишет в соцсетях координатор группы «ИС» Константин Машовец и добавляет, что сами педагоги на оккупированных территориях связывают это с отсутствием финансирования сферы Россией.
Также, по данным «ИС», в селе Безыменное (Мариупольское направление) среди местного населения упорно распространяются слухи о существенном повышении коммунальных тарифов (на 50%), а также значительном подорожании бензина. А на донецкой шахте Скочинского сотрудники администрации активно обсуждают информацию о вероятных задержках зарплаты. «Главными причинами называют отсутствие обещанных инвестиций из России и контроля за объемами добычи и реализации угля со стороны руководства шахты», — пишет Машовец.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в оккупированный Донецк приезжала «ревизия» из России для поиска виновных в разграблении «гуманитарной помощи».
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