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Флаги, вышиванки и песни: как звезды поздравили украинцев с Днем Независимости
В Украине празднуют День Независимости. Поздравили с праздником соотечественников и украинские звезды.
Артисты, телеведущие опубликовали в Instagram свои фото в вышиванках и написали красивые пожелания, а некоторые записали даже песни.
Так, Тина Кароль оригинально поздравила Украину — она испекла сине-желтый торт в форме сердца.
DZIDZIO поздравил Украину яркой открыткой и признался в любви.
«Моя независимость- это свобода, стоит миллионов жизней», — подписала фото в вышиванке Злата Огневич.
Украинская певица Ирина Федишин опубликовала фото в красивой вышиванке и венке. «Сегодня особый день для каждого украинца. Искренне поздравляю всех с праздником! С Днем Независимости! Создадим своими действиями и поступками такую страну, которой будут гордиться наши дети. Мира и добра!», — написала она.
Большое поздравление оставила и Екатерина Бужинская.
Телеведущая Маричка Падалко поздравляла в оригинальной вышиванке — с петушками.
Поздравила с праздником и Надежда Матвеева, пообещав, что все будет хорошо.
Не обошлось и без песен. Так, группа Mozgi и Потап записали к празднику украиноязычную песню «999».
Ну, и ранее презентовал новую песню Олег Винник.
Поздравили с Днем Независимости и с Днем Флага Украину также Ольга Сумская, Ирина Билык и другие.
А если вы еще не поздравили друзей с праздником, предлагаем вам подборку красивых открыток.
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