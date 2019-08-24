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Шоу-бизнес

Флаги, вышиванки и песни: как звезды поздравили украинцев с Днем Независимости

10:05 24 августа 2019 80
Сумская
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине празднуют День Независимости. Поздравили с праздником соотечественников и украинские звезды.

Артисты, телеведущие опубликовали в Instagram свои фото в вышиванках и написали красивые пожелания, а некоторые записали даже песни.

Так, Тина Кароль оригинально поздравила Украину — она испекла сине-желтый торт в форме сердца.

DZIDZIO поздравил Украину яркой открыткой и признался в любви.

DZIDZIO

«Моя независимость- это свобода, стоит миллионов жизней», — подписала фото в вышиванке Злата Огневич.

Украинская певица Ирина Федишин опубликовала фото в красивой вышиванке и венке. «Сегодня особый день для каждого украинца. Искренне поздравляю всех с праздником! С Днем Независимости! Создадим своими действиями и поступками такую страну, которой будут гордиться наши дети. Мира и добра!», — написала она.

Большое поздравление оставила и Екатерина Бужинская.

Бужинская

Телеведущая Маричка Падалко поздравляла в оригинальной вышиванке — с петушками.

Маричка Падалко

Поздравила с праздником и Надежда Матвеева, пообещав, что все будет хорошо.

Матвеева

Не обошлось и без песен. Так, группа Mozgi и Потап записали к празднику украиноязычную песню «999».

Ну, и ранее презентовал новую песню Олег Винник.

Поздравили с Днем Независимости и с Днем Флага Украину также Ольга Сумская, Ирина Билык и другие.

А если вы еще не поздравили друзей с праздником, предлагаем вам подборку красивых открыток.

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