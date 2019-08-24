Опять "надо поговорить"? В студии росТВ собрали бойцов ВСУ и боевиков "ДНР"-"ЛНР"

Украина

В День Независимости Украины на российском пропагандистском телеканале «Россия 24» покажут передачу «Окопная правда», в рамках которой в студии якобы встретятся украинские военнослужащие и боевики так называемых «ДНР» и «ЛНР».

Информация об этом появилась в соцсетях из анонсов ведущего программы — пропагандиста Александра Рогаткина. Как известно, на протяжении многих лет российские государственные телеканалы и СМИ занимаются антиукраинской пропагандой. События в Украине подаются исключительно под соусом того, как это видят в Кремле. Часто зрителям показывают откровенные фейки.

Рогаткин, в частности, неоднократно называл войну на Донбассе «гражданской войной», как бы не обращая внимания на неоднократные обстрелы Украины с российской территории, наличия российских регулярных войск на Донбассе и в Крыму.

На этот раз, видимо по методичке Кремля, взят курс на примирение жителей Донбасса и свободной Украины. Тезисы, которые рассмотрены в программе, внушают зрителю мысль о том, что война никому не нужна, стоит мириться и т. д. Дело в том, что Москва давно реализует сценарий, при котором так называемые «ДНР» и «ЛНР» получат широкую автономию в составе Украины, с возможностью выбора местных властей и возможностью блокировать изменения в Конституция, а так же принимать другие важные государственные вопросы.

После появления анонса телепередачи в патриотических украинских группах начали искать, кто же из «военнослужащих ВСУ» поехал в Москву на съемки. Многих ветеранов заинтересовал тот факт, что «военные» поехали в Россию и там их никто не задержал, хотя против бойцов ВСУ Следственный комитет РФ по выдуманным обвинениям открыл уже десятки уголовных дел.

Как известно, это уже не первая попытка «примирения» украинцев с Россией и оккупированным ею же Донбассом. Так, 12 июля планировалось проведение так называемого телемоста между российским пропагандистским каналом «Россия 24» и украинским каналом «NewsOne» под названием «Надо поговорить». После скандала телемост отменили, а у канала «NewsOne» могут отобрать лицензию. Впрочем, «Россия 24» таки провела весьма странный «телемост», за что ведущего Андрея Малахова внесли в базу «Миротворца».

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