Где смотреть онлайн Ломаченко – Кэмпбелл: расписание трансляций объединительного боя

Спорт

В субботу, 31 августа, на ринге O2 Arena в столице Англии Лондоне пройдет бой, в котором украинец Василий Ломаченко (13 побед, 10 из них — нокаутом, 1 поражение) попытается объединить чемпионские пояса по версиям WBA, WBO и WBC в легком весе в противостоянии с британцем Люком Кэмпбеллом (20 побед, 16 из них — нокаутом, 2 поражения).

«ФАКТЫ» ПРОВЕДУТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ БОЯ ЛОМАЧЕНКО — КЭМПБЕЛЛ.

В своем последнем поединке, который прошел 12 апреля в Лос-Анджелесе (США), наш соотечественник нокаутировал в четвертом раунде другого британца Энтони Кроллу и защитил чемпионские пояса по версиям WBA и WBO. Правда, нанося нокаутирующий удар, Василий серьезно травмировал руку, после чего вынужден был некоторое время ходить в гипсе.

Что касается Кэмпбелла, то британец свой последний бой также завершил нокаутом — 15 марта Люк досрочно завершил поединок, проходивший в Филадельфии (США) с мексиканцем Адрианом Янгом и стал обязательным претендентом на бой за звание чемпиона мира по версии WBC в легком весе.

В прямой трансляции поединок покажет на территории Украины телеканал «Интер». Начало трансляции — в 22:00. А в студии программы «Великий бокс» ведущий вместе с приглашенными экспертами обсудят шансы соперников до поединка и поделятся впечатлениями от боя после него.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что букмекеры видят Василия Ломаченко явным фаворитом объединительного боя против Люка Кэмпбелла.

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