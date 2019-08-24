Украина

День Независимости в Одессе: более тысячи человек в вышиванках создали живую цепь (фото)

В субботу, 24 августа, в День независимости Украины в Одессе прошел Вышиванковый фестиваль, который был посвящен государственным праздникам, представляя культуру и творчество всей Украины. Фестиваль стартовал с поднятия 28-метрового сине-желтого государственного символа на Потемкинской лестнице.

Его над ступенями легендарной Потемкинской лестницы пронесли участники фестиваля, общественные активисты и лицеисты Одесского морского лицея под звуки военного оркестра Центра военно-музыкального искусства Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

В самом центре города, на Потемкинской лестнице, более 1,2 тысяч человек в национальной одежде создали живую цепь. Для регистрации всех желающих принять участие в мероприятии понадобилось несколько часов.

Несмотря на нестерпимую жару, собравшиеся терпеливо получали учетные бейджи с индивидуальными номерами и выстраивались на лестнице. В частности, участники акции выстроились, взявшись за руки, от памятника Дюку де Ришелье, на которого надели гигантскую расшитую орнаментом сорочку, через всю Потемкинскую лестницу — до морского вокзала Одесского порта.

Дюк является номером один в цепи. Его огромная вышиванка создана в соответствии с особенностями украинской национальной одежды Одесского региона. В частности, горловина оформлена в виде воротника-стойки, орнамент выполнен в синих и коричневых тонах.

Как отметили организаторы, численность «звеньев цепи» составила 1248 человек. Это одесситы и гости города разного возраста — самому младшему полгода, старшему — 75 лет. Абсолютно все участники акции были в вышиванках, включая малолетних детей.

У подножия лестницы люди развернули большой флаг Украины. Также пришедшие исполнили Гимн Украины вместе с лидером группы «Антитела» Тарасом Тополей, который также стал «звеном» цепи.

По словам организаторов, людей могло быть гораздо больше, но многие одесситы уехали в Киев для участия в столичных мероприятиях.

Сегодня впервые в рамках построения вышиванковой цепи были разыграны подарки. По словам организаторов, участник под номером 693 получит билеты на сегодняшний концерт группы «Антитела», еще 13 участников выиграли футболки, подарки от одного из мобильных операторов и сувенирную продукцию фестиваля, в рамках которого организована вышиванковая цепь.

На Приморском бульваре расположилась ярмарка народных мастеров со всей Украины, которые предлагают гостям фестиваля вышиванки, куклы-мотанки, украшения, игрушки и сувениры.

Также на фестивале можно сделать уникальные, но временные татуировки с изображениями картин известных художников, которые представлены в Одесском художественном музее: «Натюрморт» Ильи Машкова, «Полет» Александра Ацманчука, «Портрет Маразли» Георгия Карцова, «Казак Мамай», «Колобок» Марии Приймаченко.

Как писали «ФАКТЫ», 24 августа в Киеве прошли Марши достоинства и Марши защитников Украины.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter