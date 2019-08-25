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Украина

Пропагандисты Кремля будут в шоке: в сети попали яркие фото "бандеровского" Донбасса

8:56 25 августа 2019 2622
Донбасс
Инф. «ФАКТОВ»

В сети опубликовали фото празднования Дня независимости на Донбассе в городе Краматорск. Фото опубликовал известный блогер Денис Казанский.

«Краматорск сегодня. Российская пропаганда и сепаратисты утверждают, что всех этих людей не существует», — написал он.

В сети активно обсуждают фото.

«Мне сегодня из Донецка поздравления прислали со словами гимна на чистом украинском языке!» — написал один из пользователей в комментариях.

«Там живут прекрасные украинцы, некоторых я имею честь знать лично. Любого ватника они уроют», — добавил второй.

Тем временем, 24 августа вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники пять раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки потерь с нашей стороны в результате вражеских обстрелов не было. С начала текущих суток (25 августа) обстрелов позиций подразделений Объединенных сил со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и их наемников не зафиксировано.

Как писали «ФАКТЫ», 24 августа в День независимости Украины в Одессе прошел Вышиванковый фестиваль, который был посвящен государственным праздникам, представляя культуру и творчество всей Украины. А в Киеве прошли Марш достоинства и Марш защитников Украины.

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