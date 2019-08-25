В Кирилловке День независимости отметили грандиозным салютом (видео)

Украина

В сеть попало видео салюта на День независимости 24 августа в курортной Кирилловке. Празднование Дня Флага и Дня Независимости проходило в Кирилловке, Ефремовке, Атманае.

Для гостей были праздничные конкурсы и концерты. Самый большой «Нехай квітує Україна» прошел на цеентральной площади Кирилловки и закончился этим салютом.

Как писали «ФАКТЫ», в субботу, 24 августа, Украина отпраздновала День независимости. В Киеве прошли Марша достоинства и Марш защитников Украины. Подобные шествия прошли также во многих других городах Украины, например в Одессе и Краматорске.

Так, в Одессе несколько сотен человек приняли участие в торжественном шествии по центральным улицам. По ходу шествия к ветеранам, волонтерам и родственникам погибших бойцов присоединялись горожане, одетые в вышиванки. В сквере Героев Небесной сотни (у здания областной администрации), где установлен памятный знак в честь погибших участников АТО, состоялся митинг.

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