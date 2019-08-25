- 13:56 Королева Елизавета пожаловалась на Трампа, испортившего лужайку перед ее дворцом
- 13:51 Играли в ковбоев: в сети появилось видео скандального инцидента в управлении патрульной полиции Луцка
- 13:34 Международные партнёры поддерживали введение формулы «Роттердам +», — эксперт
- 12:54 Время Дев: что сулят звезды этим «идеальным занудам»
- 12:53 Порошенко — Волкеру: разговоры о возвращении России в G8 преждевременны
- 12:28 Джонсон и Трюдо договорились не пускать Россию в G8, но Трамп готовится сделать "ход конем"
- 11:55 Однорукий боец «задушил» соперника за три минуты поединка ММА
- 11:33 В Кирилловке День независимости отметили грандиозным салютом
- 10:51 На окружной дороге под Харьковом рухнул мост: фото и видео с места событий
- 10:44 Стало известно, почему Богдан предпочел Францию Украине в День независимости
- 10:06 Я не боюсь смеяться над собой, потому и согласился участвовать в «Танцях з зірками», — Дзидзьо
- 09:59 В Украине из-за жары объявлен наивысший уровень пожарной опасности, но на Западе уже понадобятся зонты
В Кирилловке День независимости отметили грандиозным салютом (видео)
В сеть попало видео салюта на День независимости 24 августа в курортной Кирилловке. Празднование Дня Флага и Дня Независимости проходило в Кирилловке, Ефремовке, Атманае.
Для гостей были праздничные конкурсы и концерты. Самый большой «Нехай квітує Україна» прошел на цеентральной площади Кирилловки и закончился этим салютом.
Как писали «ФАКТЫ», в субботу, 24 августа, Украина отпраздновала День независимости. В Киеве прошли Марша достоинства и Марш защитников Украины. Подобные шествия прошли также во многих других городах Украины, например в Одессе и Краматорске.
Так, в Одессе несколько сотен человек приняли участие в торжественном шествии по центральным улицам. По ходу шествия к ветеранам, волонтерам и родственникам погибших бойцов присоединялись горожане, одетые в вышиванки. В сквере Героев Небесной сотни (у здания областной администрации), где установлен памятный знак в честь погибших участников АТО, состоялся митинг.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.