Стиль жизни

Битва нарядов между Брижит Макрон и Меланией Трамп: платья от Gucci и Calvin Klein, кроссовки от Louis Vuitton (фото)

Во французском курортном городе Биарриц проходит саммит глав Большой семерки (G7). Пока главы государств обсуждают вопросы мировой политики, их жены поражают воображение публики эффектными нарядами. Главная «модная битва» предсказуемо развернулась между изысканной «хозяйкой» саммита, женой президента Франции Брижит Макрон, и гламурной супругой президента США Меланией Трамп.

Обе дамы выглядели великолепно. Однако на этот раз, как сочли журналисты, миссис Трамп, пожалуй, удалось обойти свою конкурентку-француженку по части разнообразия и необычности туалетов. Так, в первый же день саммита бывшая модель Мелания сменила три наряда. Садясь в самолет перед перелетом через Атлантику супруга Дональда Трампа предстала перед журналистами в белых облегающих джинсах, черной футболке и черно-белом твидовом пиджаке от Chanel. Образ дополняла сумочка того же французского бренда стоимостью 5000 долларов.

По прибытии во Францию Мелания появилась на трапе авиалайнера в умопомрачительном желтом платье стоимостью 650 долларов от Calvin Klein с огромными бело-розовыми стилизованными цветами. Но ногах первой леди красовались розовые «лабутены».

А на встречу с супругами Макрон 49-летняя Мелания вышла в великолепном платье с плиссировкой и без рукавов кремового цвета от Gucci стоимостью 3800 долларов, украшенном на талии серебристыми цепочками и подвесками, и серебристых туфлях на шпильках — снова от Christian Loboutin. 66-летняя Бриджит Макрон, которая недавно перенесла омолаживающую пластическую операцию, была в сшитом на заказ платье классического покроя с длинными рукавами стоимостью 3000 долларов от своего любимого бренда Louis Vuitton. Причем оно было практически такого же цвета, как и у американской гостьи. Туфли француженка предпочла цвета красного дерева с золотыми деталями.

Фото Getty

Ранее, до встречи с Дональдом и Меланией Трамп, Брижит Макрон, как пишет Daily Mail, появилась на публике близ отеля Hotel du Palais в синих джинсах, блейзере в серо-розово-белую полосочку и стильных белых кроссовках за 706 долларов — все вещи, опять же, мадам Макрон патриотично выбрала от Louis Vuitton.

А на следующий день мадам Макрон пригласила первых леди (в том числе жен премьер-министров Японии и Австралии, первую леди Чили и супругу председателя Европейского совета) на прогулку по живописному городку Эспелет, где выращивается знаменитый эспелетский перец. Сама Брижит была в ярко-красном платье прямого фасона с частично открытыми плечами. Мелания Трамп выбрала белоснежный цвет и струящийся силуэт. И на этот раз, в отличие от Брижит, отказалась от высоких каблуков.

Ранее Эммануэль и Брижит Макрон принимали во Франции президента России Владимира Путина. Эта встреча, как писали ранее «ФАКТЫ», оказалась болезненной для первой леди.

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