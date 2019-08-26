Наверное, съел чего-нибудь: в России продолжают врать о ядерном взрыве под Архангельском

Мир

В Росгидромете в очередной раз подтвердили, что в Архангельской области России после взрыва на полигоне под Северодвинском были обнаружены радиоактивные изотопы, что показали пробы воздуха.

Впрочем, как передает «Интерфакс», сообщается о не длительном повышении радиоактивного фона «из-за прохождения облака радиоактивных инертных газов». В Росгидромете заявили, что отслеживали ситуацию в области с 8 по 23 августа и что сейчас «с радиационный фон в Северодвинске находится в норме и стабилизировался». «В пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются», — говорится в сообщении.

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В России также попытались оправдаться по поводу заявлений о заражении медиков, которые в больнице Архангельска оказывали помощь пострадавшим во время взрыва. Со ссылкой на администрацию Архангельской области информагентство пишет, что у медиков «не обнаружили превышения допустимых уровней радиоактивности».

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«У одного из них в мышечных тканях обнаружили следовые, подпороговые количества цезия-137, но чиновники отметили, что этот элемент может накапливаться в рыбе, грибах и водорослях, а значит мог попасть в организм через пищу», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть попало фото плавучей платформы, которая использовалась во время ракетных испытаний на полигоне Ненокса в Архангельской области, и была разрушена взрывом

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