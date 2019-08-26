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"Хочу — в Сан-Тропе, хочу — в Пески": Богдан резко ответил критикам его отдыха во Франции
Глава Офиса президента Андрей Богдан, который отсутствовал в День независимости Украины на официальных мероприятиях в Киеве, находясь во французском Сан-Тропе по личным делам, в Facebook резко отреагировал на критику в свой адрес.
Чиновник пишет, что главное — не воровать, а в свободное от работы время он может находиться где угодно: хоть в Сан-Тропе, хоть на фронте в районе Песок.
Богдан также опубликовал фото 2015 года, когда он привозил на Донбасс помощь украинским военным. Тогда же будущий топ-чиновник успел попозировать с автоматом.
Однако пользователи соцсети не согласны с такой вольной трактовкой Богдана. Многие считают, что коль человек попал на высокий государственный пост, то и приоритеты у него должны быть государственные. Покоробило фоллеверов и исполнение гимна в такой интерпритации. Также напомнили главе ОП о том, что не должен госслужащий или просто служащий, занимающий такой высокий пост, вести себя столь нескромно, когда многие украинцы сводят концы с концами.
«С момента прихода на высокую гос. позицию — нет личных интересов и нет свободного времени, Андрей. Уже час обсуждаю это с близкими, которых резануло такое вот применение гимна с Вашим участием».
«Довго думав, куди поїхати — на фронт чи в Сен-Тропе? Іноді краще мовчати, бо нудить від цинізму і тону гоп-стайл».
«Рівень маргінала, тьху господі, бурятів і так вистачає на Донбасі, окрім цього блазня».
«Пора дорослішити „Слуги“! Бо скоро кількість тих, кого ви називаєте „порохоботами“ буде рости в геометричній прогресії».
«Відповідь „достойного“.Вже були такі зухвалі в нашій країні. До народу не варто так звертатись!»
«А на „Сан-Тропе“ заробив чесною, сумлінною працею?»
Ранее «ФАКТЫ» писали, что свадьбу 23 августа в Сан-Тропе праздновали друзья Богдана — владелица юридической фирмы LCF, член комиссии по реинтеграции Донбасса Анна Огренчук и юрист Андрей Довбенко.
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